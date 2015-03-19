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Бабушек и дедушек приглашают на мастер-класс по хореографии

19 марта 2015, 15:05
Мастер-класс по хореографическому искусству «Весеннее настроение» школы активного долголетия «Гармония Жизни» состоится 25 марта в 11 часов в областном геронтологическом центре (Тюмень, проезд Солнечный, 10/1).
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Тюмень

Школа активного долголетия объединяет граждан пожилого возраста, вышедших на пенсию и желающих разнообразить свой досуг, научиться чему-то новому или завести новых друзей по интересам.

Мастер-класс организуется совместно с детским коллективом центра развития творчества детства и юношества «Бригантина», сообщает областной департамент соцразвития. На встрече участники школы активного долголетия «Гармония жизни» познакомятся с формами современной хореографии через танцевальные комбинации, тренинг и наглядный материал.

Слушатели школы получат через общение с детьми знания о современном танце, о его направлениях; под музыку разучат различные танцевальные комбинации, совместно с детьми создадут танец через пластику и движения, придуманные самими участниками мероприятия. Подробная информация по телефону: 8(3452) 64-66-62, Гимадиева Лилия Фархатовна.

#Новости#Пожилые люди#Мастер-класс#Тюмень#Ирина#Общество
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