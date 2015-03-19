Бабушек и дедушек приглашают на мастер-класс по хореографии

Школа активного долголетия объединяет граждан пожилого возраста, вышедших на пенсию и желающих разнообразить свой досуг, научиться чему-то новому или завести новых друзей по интересам.
Мастер-класс организуется совместно с детским коллективом центра развития творчества детства и юношества «Бригантина», сообщает областной департамент соцразвития. На встрече участники школы активного долголетия «Гармония жизни» познакомятся с формами современной хореографии через танцевальные комбинации, тренинг и наглядный материал.
Слушатели школы получат через общение с детьми знания о современном танце, о его направлениях; под музыку разучат различные танцевальные комбинации, совместно с детьми создадут танец через пластику и движения, придуманные самими участниками мероприятия. Подробная информация по телефону: 8(3452) 64-66-62, Гимадиева Лилия Фархатовна.