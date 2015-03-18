За незаконную рекламу на фасаде дома — штраф 500 тысяч рублей

Так, одна из коммерческих фирм в жилом районе «Восточный-2» на фасаде жилого дома разместила рекламный баннер, не имея соответствующего разрешения. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени возбудила в отношении организации административное дело по ст. 14.37 КоАП РФ (эксплуатация рекламной конструкции без разрешения на ее эксплуатацию). Суд назначил фирме штраф размере 500 тысяч рублей. И даже апелляция фирму не спасла — в удовлетворении ее жалоб было отказано за необоснованностью.
Подобные нарушения выявлялись прокурорами в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Ялуторовске, а также в Голышмановском, Исетском, Тюменском, Юргинском и Ярковском районах.
Если на вашем доме появилась баннерная или иная реклама, то в первую очередь, обратиться стоит в управляющую компанию или ТСЖ, которые обслуживают дом. Отметим, что размещение рекламы при использовании общего имущества собственников многоквартирного дома должно быть с их согласия, то есть после проведения собрания и составленного протокола.
Добавим, что реклама, похожая на дорожные знаки — также незаконна, за такую полагается штраф от 2 тысяч рублей.
В любом случае реклама может быть установлена только при наличии разрешения. Получить его можно в органе местного самоуправления.