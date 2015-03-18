За незаконную рекламу на фасаде дома — штраф 500 тысяч рублей

Так, одна из коммерческих фирм в жилом районе «Восточный-2» на фасаде жилого дома разместила рекламный баннер, не имея соответствующего разрешения. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени возбудила в отношении организации административное дело по ст. 14.37 КоАП РФ (эксплуатация рекламной конструкции без разрешения на ее эксплуатацию). Суд назначил фирме штраф размере 500 тысяч рублей. И даже апелляция фирму не спасла — в удовлетворении ее жалоб было отказано за необоснованностью.