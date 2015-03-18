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Вместо «Мосмарта» в «Зеленом береге» откроется «Лента»

18 марта 2015, 16:39
В ТЦ «Зеленый берег» закрылся магазин «Мосмарт». Вместо него там появится четвертый в Тюмени гипермаркет «Лента», сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу холдинга «Партнер».

В ТЦ «Зеленый берег» закрылся магазин «Мосмарт». Вместо него там появится четвертый в Тюмени гипермаркет «Лента», сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу холдинга «Партнер».

Напомним, в холдинг «Партнер» управляет сетями магазинов «Мосмарт» и Spar на территории Тюменской области и автономных округов. В прошлом году закрылись несколько магазинов Spar в Нижневартовске и Тобольске. В тюменских «Спарах» горожанами было замечено некоторое снижение линейки товаров, сейчас же, по сообщениям горожан, товарная линейка восстанавливается. Магазины в областном центре продолжают работать.

Гипермаркет «Мосмарт» в «Зеленом береге» холдингу пришлось закрыть. «Процесс связан со сложной финансово-экономической ситуацией и высокой конкуренцией из-за открытия новых магазинов известных федеральных операторов, заявляли в компании 17 февраля», — сообщает РБК.

#Новости#Гипермаркет#Лента#Холдинг Партнер#Женя#Общество
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