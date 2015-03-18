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Улицы и скверы Тюмени назовут именами известных геологов

18 марта 2015, 13:45
В администрации Тюмени будут рассматривать вопросы об увековечении в названиях улиц, скверов и площадей города имен выдающихся геологов Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Городская комиссия по присвоению, изменению наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в городе Тюмени обсудит возможность присвоения улицам, паркам и площадям следующих имен: Льва Ивановича Ровнина, Нажметдина Уакбаевича Жумажанова, Марка Ивановича Косенко, Семёна Лукича Малыгина, Бориса Николаевича Прудаева, Николая Борисовича Мелик-Карамова.

Кроме того, комиссия планирует обсудить вопрос об изменении названия улицы Бирюзова на улицу Маршала Бирюзова.

Обращения поступили от председателя РОО «Тюменский региональный совет ветеранов войны и труда предприятий Главтюменьгеологии имени Ю.Г. Эрвье» и от жителя города Тюмени.

Желающие принять участие в процессе присвоения наименований могут обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел./факс : 51-00-75. Предложения граждан будут приниматься в течение трех недель, сообщают в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

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