Улицы и скверы Тюмени назовут именами известных геологов

Желающие принять участие в процессе присвоения наименований могут обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел./факс : 51-00-75. Предложения граждан будут приниматься в течение трех недель, сообщают в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.