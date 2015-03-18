Улицу Бакинских Комиссаров закроют для движения 21 марта

Напомним, на 21 марта в Тюмени намечено проведение шести продовольственных ярмарок в различных районах города. Ярмарка в районе Дома Обороны могла быть проведена на территории торгового центра по улице Ямской, однако, властям не удалось договориться с собственниками. По этой причине торговые ряды пришлось разместить на муниципальной территории в районе улицы Бакинских Комиссаров неподалеку от рынка, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.