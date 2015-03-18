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Улицу Бакинских Комиссаров закроют для движения 21 марта

18 марта 2015, 10:16
Улица Бакинских Комиссаров будет закрыта для движения транспорта в субботу, 21 марта, в связи с проведением продовольственной ярмарки. Объезд этого участка будет осуществляться по улицам Ямская и Аккумуляторная.

Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России по г. Тюмень, ограничение движения будет действовать с семи часов утра до 17 часов. Будет закрыт участок дороги от улицы Ямской до дома № 5/2 по улице Бакинских Комиссаров.

Напомним, на 21 марта в Тюмени намечено проведение шести продовольственных ярмарок в различных районах города. Ярмарка в районе Дома Обороны могла быть проведена на территории торгового центра по улице Ямской, однако, властям не удалось договориться с собственниками. По этой причине торговые ряды пришлось разместить на муниципальной территории в районе улицы Бакинских Комиссаров неподалеку от рынка, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

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