Единовременную выплату из маткапитала могут увеличить до 20 тысяч

Правительство внесло в Госдуму законопроект об единовременной выплате 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что получить деньги на руки смогут россияне, уже использовавшие часть маткапитала для улучшения жилищных условий, образования детей или формирования накопительной части пенсии.
В документе уточняется, что данная мера является антикризисной и направлена против увеличения числа бедных семей с детьми, а также на компенсацию выпадающих доходов таких семей в условиях инфляции. Единовременные выплаты будут осуществляться до 1 мая 2016 года.
О разработке законопроекта в январе сообщил первый заместитель министра труда Сергей Вельмякин. Аналогичная мера поддержки многодетных матерей действовала в России во время кризиса в 2009–2010 годах. Тогда государство выдавало на руки до 10 тысяч рублей.
Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Претендовать на его получение могут родители двух и более детей, а также россияне, усыновившие более одного ребенка. Размер выделяемой им суммы составляет 429 тысяч рублей. Действие программы завершается 31 декабря 2016 года.
Средства маткапитала могут направляться на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов.
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