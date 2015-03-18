Единовременную выплату из маткапитала могут увеличить до 20 тысяч

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Претендовать на его получение могут родители двух и более детей, а также россияне, усыновившие более одного ребенка. Размер выделяемой им суммы составляет 429 тысяч рублей. Действие программы завершается 31 декабря 2016 года.