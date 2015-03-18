30% тюменских школьников хотят поступать в технические вузы

Обязательными для сдачи экзаменов являются две дисциплины — русский язык и математика. Обращаем внимание, что в новом учебном году ЕГЭ по математике разделен на два уровня. Для получения аттестата можно сдать или базовый, или профильный уровень. Желающие проверить свои знания могут выбрать оба уровня.
Так, в Тюменской области математику на профильном уровне выбрали около 6500 обучающихся, базовый уровень решили сдавать около 5 тысяч человек. Выпускникам следует учесть, что успешная сдача математики базового уровня не дает возможности для поступления в вузы, в которых этот предмет включен в перечень вступительных испытаний.
Количество предметов по выбору не ограничивается. В этом году предпочтения школьников распределились следующим образом: более 400 выпускников будут сдавать экзамен по литературе, свыше 300 человек — по информатике, более 1500 человек — по биологии.
О своем желании сдавать обществознание заявили более 3800 человек, историю выбрали около 900 выпускников. Более 300 человек предпочли сдавать иностранные языки, свыше 600 школьников — химию, около 350 человек — географию.
Напомним, что профилирующим предметом при поступлении в технические вузы является физика. Сегодня абитуриентами таких вузов хотят стать более 2300 человек, что составляет 30% от всех участников ЕГЭ. Выпускникам следует помнить, что выбор физики в качестве предмета по выбору открывает для них возможность получить востребованные в регионе инженерные специальности, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
Фото: http://ixerwas.3dn.ru