30% тюменских школьников хотят поступать в технические вузы

Обязательными для сдачи экзаменов являются две дисциплины — русский язык и математика. Обращаем внимание, что в новом учебном году ЕГЭ по математике разделен на два уровня. Для получения аттестата можно сдать или базовый, или профильный уровень. Желающие проверить свои знания могут выбрать оба уровня.