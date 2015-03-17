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В Тюмени появится мемориальная доска Василию Малкову

17 марта 2015, 11:39
Вопрос об установке мемориальной доски на фасаде здания № 119 по улице Транспортной в Тюмени, где проживал в последние годы жизни участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и штурма Берлина, почетный дорожник, почетный гражданин города Тюмени, почетный гражданин Тюменской области Василий Прокопьевич Малков рассмотрят местные чиновники.

Инициаторами предложения являются В. В. Малков (сын), С. В. Дьякова (дочь). Они уже предоставили проект доски и предложили место ее размещения.

В администрации города сообщают, что предложения об установке мемориальной доски принимаются до 31 марта 2015 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 5 (отв. Елена Аркадьевна Гинкул, тел. 44-41-15).

Василий Прокопьевич родился в Тюмени в семье железнодорожника. В семнадцатилетнем возрасте добровольцем ушел на фронт. Прошел дорогами войны от Сталинграда до Берлина. Войну окончил в звании капитана, в 2005 году присвоено звание полковника. После демобилизации, вернувшись в Тюмень, на протяжении 57 лет работал на предприятиях города и области.

30 июля 2000 года на конференции Тюменской городской организации ветеранов войны и труда был избран председателем совета. Под его руководством была проведена большая работа по защите прав и интересов пенсионеров, патриотическому воспитанию молодого поколения.

Много внимания городским советом ветеранов и в настоящее время уделяется всесторонней поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Большая работа проводится по сохранению памяти поколения победителей, в послевоенный период ставших активными участниками освоения Западно-Сибирского нефтегазового и энергетического комплекса.

#Новости#Мемориал#Ветераны#Женя#Общество
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