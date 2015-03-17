В Тюмени появится мемориальная доска Василию Малкову

Василий Прокопьевич родился в Тюмени в семье железнодорожника. В семнадцатилетнем возрасте добровольцем ушел на фронт. Прошел дорогами войны от Сталинграда до Берлина. Войну окончил в звании капитана, в 2005 году присвоено звание полковника. После демобилизации, вернувшись в Тюмень, на протяжении 57 лет работал на предприятиях города и области.