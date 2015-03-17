В Тюмени появится мемориальная доска Василию Малкову

Инициаторами предложения являются В. В. Малков (сын), С. В. Дьякова (дочь). Они уже предоставили проект доски и предложили место ее размещения.
В администрации города сообщают, что предложения об установке мемориальной доски принимаются до 31 марта 2015 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 5 (отв. Елена Аркадьевна Гинкул, тел. 44-41-15).
Василий Прокопьевич родился в Тюмени в семье железнодорожника. В семнадцатилетнем возрасте добровольцем ушел на фронт. Прошел дорогами войны от Сталинграда до Берлина. Войну окончил в звании капитана, в 2005 году присвоено звание полковника. После демобилизации, вернувшись в Тюмень, на протяжении 57 лет работал на предприятиях города и области.
30 июля 2000 года на конференции Тюменской городской организации ветеранов войны и труда был избран председателем совета. Под его руководством была проведена большая работа по защите прав и интересов пенсионеров, патриотическому воспитанию молодого поколения.
Много внимания городским советом ветеранов и в настоящее время уделяется всесторонней поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Большая работа проводится по сохранению памяти поколения победителей, в послевоенный период ставших активными участниками освоения Западно-Сибирского нефтегазового и энергетического комплекса.