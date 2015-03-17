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В магазине «Манарага» — распродажа!

17 марта 2015, 12:00
Магазин «Манарага» в Тюмени объявляет распродажу горных лыж и сноубордов с запахом костра со скидками 50% и больше.

Рано утром 11 марта на Московском тракте в Тюмени произошел пожар в магазине «Манарага». В ликвидации возгорания участвовали три единицы техники ГУ МЧС и семь пожарных. Уже через 15 минут пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Ущерб и причины пожара устанавливают сотрудники дознания. Экспертиза займет от семи до 20 дней, после чего будет дано официальное заключение о природе возникновения пожара

«Несмотря на сообщения новостных сайтов, магазин „Манарага“ в Тюмени не сгорел. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров при общей торговой площади магазина около 1000 квадратных метров, расположенных на двух уровнях.

Приглашаю всех к нам за новыми коллекциями велосипедов и туристического снаряжения», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании «Манарага» Владимир Французов.

Большое количество зимнего снаряжения уцелело в пожаре, но пропиталось характерным туристическим запахом. Товарный вид и эксплуатационные характеристики не пострадали.

Для совершения покупок доступен цокольный этаж, вход расположен слева от центрального входа в магазин.

Магазин «Манарага»: Тюмень, Московский тракт, 117, корп.1/1, (3452) 62-51-36

Время работы: понедельник-суббота 10.00 — 21.00, воскресенье 10.00 — 20.00.

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