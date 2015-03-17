В магазине «Манарага» — распродажа!

Рано утром 11 марта на Московском тракте в Тюмени произошел пожар в магазине «Манарага». В ликвидации возгорания участвовали три единицы техники ГУ МЧС и семь пожарных. Уже через 15 минут пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Ущерб и причины пожара устанавливают сотрудники дознания. Экспертиза займет от семи до 20 дней, после чего будет дано официальное заключение о природе возникновения пожара