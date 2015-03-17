В мае в Тюмени появятся «Деревья Победы»

Как рассказал на брифинге заместитель руководителя управы Восточного административного округа Артем Правдин, «Сквер Победы» является самым достойным местом для высадки памятных деревьев. Гордое название было присвоено ему еще в 1999 году.
На данный момент здесь установлены детские игровые комплексы, беседки, качели, песочницы, велосипедные дорожки. Также в сквере расположена аллея бывших узников фашистских концлагерей и памятный знак этим людям. И, конечно же, гордостью сквера является знаменитая «Катюша», о которой знают даже дети.
По словам Артема Правдина, на данный момент сквер полностью приведен в порядок и готов принять на своей территории «Деревья Победы». «Недавно мы отремонтировали сквер, а также установили в нем две входные группы в форме звезд. Мы планировали завершить все ремонтные работы к 2015 году, но нас немного подвела погода. К апрелю мы все закончим», — рассказал Правдин.
Всего в «Сквере Победы» ориентировочно к 7 мая должны появиться 70 деревьев, из них 43 рябины и 27 колючих голубых елей
Высадка «Деревьев Победы» пройдет в рамках всероссийской акции «Лес Победы», которая активно идет во многих городах. Идею поддержали как главы городской и областной администраций, депутаты городской и областной дум, так и сами ветераны.
Всего в «Сквере Победы» ориентировочно к 7 мая должны появиться 70 деревьев, из них 43 рябины и 27 колючих голубых елей. Как рассказал Артем Правдин, эти деревья были выбраны не случайно. Рябина символизирует российских солдат, ее багряный цвет ассоциируется с кровью, которая была пролита мужчинами во времена сражений. Голубая ель олицетворяет чистое небо, которое подарила нам Великая Победа.
Саженцы «Деревьев Победы» будут особенными, крупномерными. Такой вид будущих насаждений обеспечивает приживаемость деревьев на 95%. В день высадки деревьев к каждому из них будут прикреплены Георгиевские ленты.
Саженцы «Деревьев Победы» будут особенными, крупномерными. Такой вид будущих насаждений обеспечивает приживаемость деревьев на 95%
На данный момент главной задачей управы Восточного административного округа является закупка саженцев. Однако финансовых средств для этого городским и областным бюджетами не предусмотрено. Поэтому городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов призывает тюменцев принять участие в приобретении саженцев «Деревьев Победы».
Для этого был создан благотворительный фонд, средства из которого пойдут на закупку саженцев, а также на регулярный уход за деревьями. Сделать свой посильный вклад в то, чтобы в Тюмени появились памятные деревья, может каждый.
Однако далеко не все тюменцы доверяют благотворительному фонду «Дерево Победы». Многие из них высказывают свое недоверие к идее. При этом, большинство из них желает посадить свое «Дерево Победы», но опасается перечислять на счет фонда денежные средства.
Имена тюменцев, которые примут участие в акции «Дерево Победы», будут запечатлены на памятной доске, которую установят в «Сквере Победы»
Председатель Тюменского городского Совета ветеранов войны и труда Герман Смирнов заверяет горожан, что решение о любых расходах, связанных с высадкой деревьев, будет приниматься целой комиссией, цель работы которой — строго следить за рациональным использованием средств.
«Ни один рубль из перечисленных в благотворительный фонд „Дерево Победы“ не будет потрачен не по назначению. Сама идея высадки этих деревьев, действительно, достойна уважения. Ведь, как говорится, отгремят салюты, а деревья останутся как память. Будет и городу хорошо, и его жителям гордость, и достояние для нашей молодежи. Я считаю, что человек, который посадил дерево, уже оправдал свое нахождение на этой земле», — сказал Герман Смирнов.
Имена тюменцев, которые примут участие в акции «Дерево Победы», будут запечатлены на памятной доске, которую установят в «Сквере Победы».
Денежные средства на расчетный счет благотворительного фонда могут поступать в безналичной форме.
Реквизиты счета благотворительного фонда «Дерево Победы»:
ИНН 7202065701
КПП 723001001
Р/счет 40703810867100000056
Корр. счет 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень
Наименование организации: Тюменская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (сокращенно: Тюменский городской совет ветеранов войны и труда).
Фото: http://cyberland.ws