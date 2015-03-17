В мае в Тюмени появятся «Деревья Победы»

«Ни один рубль из перечисленных в благотворительный фонд „Дерево Победы“ не будет потрачен не по назначению. Сама идея высадки этих деревьев, действительно, достойна уважения. Ведь, как говорится, отгремят салюты, а деревья останутся как память. Будет и городу хорошо, и его жителям гордость, и достояние для нашей молодежи. Я считаю, что человек, который посадил дерево, уже оправдал свое нахождение на этой земле», — сказал Герман Смирнов.