Тюменские аграрии начнут открывать фирменные магазины

По его мнению, благодаря совместным усилиям членов «Ассоциации тюменских сельхозтоваропроизводителей» в перспективе должно появиться несколько логистических центров. «Прежде всего, главная цель создания таких центров — донести до потребителя качественную, свежую продукцию с минимальной торговой наценкой. Это будет продукция от сельхозпредприятий Тюменской области. Речь идет и о рознице, и о мелком опте. Уверен, что такой логистический центр вскоре появится в Тюмени. После наших торговых визитов в Югру и на Ямал есть необходимость создания такого центра в крупных северных городах. Преимущества будут те же, что и в Тюмени — качество и цена. Еще один перспективный момент — развитие собственной сети торговых точек. Например, у нашей агрофирмы в Ноябрьске есть собственный магазин. Вскоре там же появится еще один. В ближайшее время откроется магазин в Тюмени. Перспектива есть. Нужно воспользоваться ситуацией, когда часть продуктов перестала поступать из Европы, и занимать рынок».