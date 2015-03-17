Тюменская компания попала в топ-100 работодателей России

Ежегодный рейтинг работодателей России опубликовал HeadHunter. NashGorod.ru посчитал, сколько из сотни лучших компаний так или иначе представлено в Тюмени — их оказалось 20.
Среди компаний, имеющих отделения, филиалы, представительства в Тюмени, банк ВТБ24, ОАО «Газпром нефть», группа МТС, DHL Express, «Связной», федеральная риэлторская компания «Этажи», KFC, DeltaCreditBank, ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», «Леруа Мерлен», ООО «СК «Росгосстрах-жизнь», «Эльдорадо», Adidas Group, ООО «Много мебели», сеть клиник «Линлайн», финансовая группа «Лайф» («ВУЗ-Банк»), ОАО «Промсвязьбанк», «Лента», «ЭР-Телеком Холдинг», «Быстроденьги». В начале списка — компании, занявшие более высокую строчку в рейтинге.
При составлении рейтинга учитывается оценка соискателей, мнение профессионалов в области HR, мнение сотрудников компаний.
Единственной местной компанией, попавшей в рейтинг HeadHunter.ru, стала риэлторская компания «Этажи». Она заняла 18-е место рейтинга (в прошлом году она была на 19-ой позиции).
«Совершенно невероятный результат! Поздравляю Тюменский регион с нашим успехом. Не сырьевой бизнес Западной Сибири так же показывает успехи! Судя по рейтингу можно посмотреть, как мало компаний в первой сотне не из Москвы и Санкт-Петербурга» — удивляется на своей страничке в фейсбуке Ильдар Хусаинов, директор федеральной риелторской компании «Этажи».