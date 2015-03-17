Тюменская компания попала в топ-100 работодателей России

«Совершенно невероятный результат! Поздравляю Тюменский регион с нашим успехом. Не сырьевой бизнес Западной Сибири так же показывает успехи! Судя по рейтингу можно посмотреть, как мало компаний в первой сотне не из Москвы и Санкт-Петербурга» — удивляется на своей страничке в фейсбуке Ильдар Хусаинов, директор федеральной риелторской компании «Этажи».