nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюмень — самый удобный для жизни город в России

17 марта 2015, 15:24
Тюмень третий год подряд признают самым комфортным городом в России. Такие результаты опубликованы в тексте центра стратегических исследований «Росгосстрах».
Сюжет
Тюмень

Удобным для жизни наш город считают 98% респондентов. В прошлом году такого мнения придерживались 94% населения города, в 2012 — 96%. За Тюменью следуют Казань, Оренбург, Набережные Челны, Ярославль, Кемерово и Пенза.

При оценке учитывалось мнение респондентов о качестве жилого фонда и жилищном строительстве, доступность культурных учреждений, качество медицинского обслуживания (в Тюмени им довольны больше всех в России — почти 50% жителей), образования, состояние дорожного хозяйства, отношение к работе муниципальных властей, коррупция в их работе.

88% тюменцев довольны благоустройством города, 65% довольны состоянием своего дома, 48% — работой жилищно-коммунальных служб. Больше 90% жителей нашего города считает объем жилищного строительства достаточным.

Согласно исследованию, в Тюмени дороги лучше, чем в других городах России, хорошо у нас работает общественный транспорт и ГИБДД.

#Новости#Росгосстрах#Исследования#Тюмень#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25