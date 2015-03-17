Тюмень — самый удобный для жизни город в России

При оценке учитывалось мнение респондентов о качестве жилого фонда и жилищном строительстве, доступность культурных учреждений, качество медицинского обслуживания (в Тюмени им довольны больше всех в России — почти 50% жителей), образования, состояние дорожного хозяйства, отношение к работе муниципальных властей, коррупция в их работе.