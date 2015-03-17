Тюмень — самый удобный для жизни город в России

Удобным для жизни наш город считают 98% респондентов. В прошлом году такого мнения придерживались 94% населения города, в 2012 — 96%. За Тюменью следуют Казань, Оренбург, Набережные Челны, Ярославль, Кемерово и Пенза.
При оценке учитывалось мнение респондентов о качестве жилого фонда и жилищном строительстве, доступность культурных учреждений, качество медицинского обслуживания (в Тюмени им довольны больше всех в России — почти 50% жителей), образования, состояние дорожного хозяйства, отношение к работе муниципальных властей, коррупция в их работе.
88% тюменцев довольны благоустройством города, 65% довольны состоянием своего дома, 48% — работой жилищно-коммунальных служб. Больше 90% жителей нашего города считает объем жилищного строительства достаточным.
Согласно исследованию, в Тюмени дороги лучше, чем в других городах России, хорошо у нас работает общественный транспорт и ГИБДД.