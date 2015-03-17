nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Получила срок за хранение наркотиков в бюстгальтере

17 марта 2015, 09:04
Молодая тюменка получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за хранение наркотических веществ. Девушку задержали на городском вокзале.

Калининским районным судом городаТюмени рассмотрено уголовное дело по обвинению 24-летней жительницы Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В декабре 2014 года после прибытия пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург — Тюмень» Г. задержана сотрудниками Тюменского ЛО МВД России на транспорте на платформе железнодорожного вокзала Тюмень, сообщает транспортная полиция.

В ходе личного досмотра у задержанной в чашках бюстгальтера сотрудниками полиции обнаружены и изъяты таблетки общей массой 80,98 грамм, содержащие наркотическое вещество МДМА, а также кокаин массой 0,86 грамм.

Приговором суда Г. признана виновной в совершении указанного преступления и с учетом положительных характеристик личности подсудимой, а также смягчающих наказание обстоятельств, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: 4725.ru

#Новости#Транспортная полиция#Вокзал#Наркотики#Женя#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25