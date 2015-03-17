Получила срок за хранение наркотиков в бюстгальтере

Калининским районным судом городаТюмени рассмотрено уголовное дело по обвинению 24-летней жительницы Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
В декабре 2014 года после прибытия пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург — Тюмень» Г. задержана сотрудниками Тюменского ЛО МВД России на транспорте на платформе железнодорожного вокзала Тюмень, сообщает транспортная полиция.
В ходе личного досмотра у задержанной в чашках бюстгальтера сотрудниками полиции обнаружены и изъяты таблетки общей массой 80,98 грамм, содержащие наркотическое вещество МДМА, а также кокаин массой 0,86 грамм.
Приговором суда Г. признана виновной в совершении указанного преступления и с учетом положительных характеристик личности подсудимой, а также смягчающих наказание обстоятельств, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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