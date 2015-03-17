Ко Дню Победы Тюмень украсят Георгиевскими ленточками из щепы

Кроме того, Анатолий Карпов выразил благодарность тюменскому институту за активную работу в продвижении проекта «Зеленая Россия», в частности, проведении субботников, а также воспитательной работы со школьниками. Напомним, что специалисты «НИИ ЭиРИПР» провели несколько экологических уроков в школах Тюмени, рассказали ребятам о том, как простыми, но эффективными методами можно сохранить природу.