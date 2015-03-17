Ко Дню Победы Тюмень украсят Георгиевскими ленточками из щепы

Щепа изготавливается из переработанных материалов, сохраняет влагу, предотвращает рост сорняков, уплотнение почвы, выветривание, сохраняет почву рыхлой. Кроме того, материал стимулирует размножение дождевых червей и полезной почвенной микрофлоры. Инициативу создать Георгиевские ленты именно из этого материала поддержал депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Анатолий Карпов.
Председатель президиума Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Мельников подчеркнул, что еще общая задача «фронтовиков», общественности и властей в этом году — достойно отпраздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной Войне. «Сегодня, когда многие пытаются оспорить историю, именно Общероссийскому Народному фронту следует защитить Победу наших дедов и отцов», — сказал он.
Кроме того, Анатолий Карпов выразил благодарность тюменскому институту за активную работу в продвижении проекта «Зеленая Россия», в частности, проведении субботников, а также воспитательной работы со школьниками. Напомним, что специалисты «НИИ ЭиРИПР» провели несколько экологических уроков в школах Тюмени, рассказали ребятам о том, как простыми, но эффективными методами можно сохранить природу.
Также на конференции ОНФ обсудили вопросы поддержки инноваций в области, особенно — сохранения лесов. Сейчас, по словам руководителя «НИИ ЭиРИПР» Виктора Рядинского, разрабатывается законодательная инициатива, которую направят в Госдуму, сообщают в институте.
«Мы горды тем, что мы сможем реализовать такой замечательный проект. 70-летняя годовщина со Дня победа — это очень значимое событие в российской и мировой истории», — прокомментировали событие директор по развитию «НИИ ЭиРИПР» Юлия Денеко.