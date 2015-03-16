В Тюмени пойман мужчина, укравший норковые шубы

Тюменские полицейские напоминают, что необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае совершения преступления. Не стоит пытаться решить «проблему» самостоятельно, даже если вы знаете злоумышленника, это только уменьшит шансы на задержание по «горячим» следам, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени: 291–600 или 02, телефон «доверия»: 799–855.