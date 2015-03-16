В Тюмени пойман мужчина, укравший норковые шубы

В ходе работы следственно-оперативной группы установлено, что злоумышленник, с целью сокрытия следов преступления, поджег шкаф, в котором находились меховые изделия. Однако также в дальнейшем сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая и ее соседка по квартире предполагают, кто мог совершить кражу.
24-летний безработный житель Курганской области неоднократно приходил к девушкам в гости и в одно из посещений похитил запасной ключ от квартиры. Кражу он также совершил в течение двух дней, но тюменка обратилась в правоохранительные органы, только когда произошел пожар.
Тем не менее, благодаря оперативной и грамотной работе оперуполномоченных, злоумышленник не успел скрыться из города. Похищенное за это время он уже продал в ломбарды и получил материальную выгоду. Принимаются меры к изъятию и возврату имущества законной владелице.
Подозреваемый заключен под стражу на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Тюменские полицейские напоминают, что необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае совершения преступления. Не стоит пытаться решить «проблему» самостоятельно, даже если вы знаете злоумышленника, это только уменьшит шансы на задержание по «горячим» следам, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени: 291–600 или 02, телефон «доверия»: 799–855.
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