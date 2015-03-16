Тюменцы стали есть больше овощей, но продолжают толстеть

Как отметила в ходе сегодняшней пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, улучшение качества питания является одним из показателей благоприятной экономической обстановки в регионе. Вместе с тем любовь к мучному и сладкому настораживает медиков. «Наш рацион подчас имеет большую калорийность, чем необходимо. При этом дисбаланс наблюдается также от недостатка двигательной активности, даже у молодого поколения. Особое опасение у нас сейчас вызывают дети и подростки. Сколько времени они сейчас проводят за подвижными играми, а сколько за компьютерами и планшетами? Очень важно, чтобы родители следили за этим», — отметила Галина Шарухо. По словам главы Роспотребнадзора из-за малоподвижного образа жизни, а также неумеренного потребления сахара показатель ожирения в Тюменской области уже несколько лет не имеет устойчивой тенденции к снижению.