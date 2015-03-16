Тюменцы стали есть больше овощей, но продолжают толстеть

Согласно статистике, десять лет назад дефицит овощей в рационе тюменцев составлял 44,8%. В настоящее время он уменьшился до 18,7%. Фруктов жители региона и вовсе потребляли на 78,5% меньше нормы, теперь же этот показатель составляет всего 13,3%. То же самое касается и молочной продукции — дефицит снизился с 39 до 10%. Мяса, рыбы и морепродуктов тюменцы и вовсе потребляют на 10 и 20% выше нормы.
Как отметила в ходе сегодняшней пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, улучшение качества питания является одним из показателей благоприятной экономической обстановки в регионе. Вместе с тем любовь к мучному и сладкому настораживает медиков. «Наш рацион подчас имеет большую калорийность, чем необходимо. При этом дисбаланс наблюдается также от недостатка двигательной активности, даже у молодого поколения. Особое опасение у нас сейчас вызывают дети и подростки. Сколько времени они сейчас проводят за подвижными играми, а сколько за компьютерами и планшетами? Очень важно, чтобы родители следили за этим», — отметила Галина Шарухо. По словам главы Роспотребнадзора из-за малоподвижного образа жизни, а также неумеренного потребления сахара показатель ожирения в Тюменской области уже несколько лет не имеет устойчивой тенденции к снижению.
Еще одной проблемой на протяжении уже многих лет является йододефицит. Медики отмечают рост заболеваний, связанных с недостатком йода, причем сразу во всех возрастных категориях населения. При этом, подчеркнула Галина Шарухо, во всех социальных учреждениях, больницах, детских садах и школах давно действует правило готовить еду только с йодированной солью, однако, в быту тюменцы по-прежнему отдают предпочтение обычной. По данным медико-санитарного мониторинга таковых 40–60%.
Вместе с тем, подчеркнула Галина Шарухо, сбалансированное питание является основным источником здоровья. Практически 100 процентов школьников регионе обеспечены горячим питанием, а в 30% общеобразовательных учреждений дети питаются дважды в день. При этом уровень развития АПК в регионе позволяет вводить в рацион питания школьных столовых различные свежие продукты.