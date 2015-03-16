Тюменский ПФР: о будущей пенсии, маткапитале и СНИЛС

Согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, которая утверждена правительством РФ, предполагается сделать так, что увеличение зарплат учителей будет связано с постепенным повышением специального стажа. В результате по планам Правительства к 2030 году педагогические работники будут получать пенсию на общих условиях. Ни для кого не секрет, что в советское время досрочные пенсии для некоторых профессий были некой заменой увеличения зарплаты, рост которой в тех экономических условиях не был возможен. Так что, по сути, введя пенсии по выслуге лет, государство давало дополнительный стимул для тех, кто шел работать в здравоохранение и образование.