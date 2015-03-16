Тюменский ПФР: о будущей пенсии, маткапитале и СНИЛС

Темы обращения различные. Практически каждый позвонивший пользовался случаем и задавал по 3–4 вопроса. Граждане спрашивали о размере пенсии и о том, какие документы следует подготовить для оформления пенсии, мамы интересовались единовременной выплатой из средств материнского (семейного) капитала в размере 20 тысяч рублей: когда она будет и где ее можно получить, как и где получить СНИЛС, участники программы государственного софинансирования пенсий — о возможности получения налогового вычета, были обращения и от граждан, которые работают нелегально.
Вопрос: В августе 2015 года мне исполняется 55 лет, когда мне необходимо обратиться в Пенсионный фонд для проверки документов, что надо при себе иметь? (Наиля, г. Тюмень)
Ответ: В территориальный орган ПФР по месту жительства следует обращаться за полгода до возникновения права на страховую пенсию по старости с пакетом документов. Основные документы — паспорт, СНИЛС, трудовая книжка. При необходимости специалисты ПФР могут запросить дополнительные документы о стаже и заработной плате.
Вопрос: Я работаю официально 7 лет. Я как-то могу узнать о размере своей будущей пенсии? (Марина, г. Тюмень).
Ответ: Конечно. Сделать это можно в любое удобное время, не выходя из дома, через «Личный кабинет застрахованного лица», который размещен на сайте ПФР: https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/. Для получения доступа в сервис необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг или в Единой системе аутентификации (ЕСИА).
Вопрос: Слышала, что владельцам сертификата на материнский (семейный) капитал положена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. Когда можно обращаться за ее получением? (Юлия, Тюмень).
Ответ: Единовременная выплата за счет средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей [Подобная поддержка семьям осуществлялась в 2009–2011 гг. Единовременная выплата из средств материнского капитала составляла 12 тыс. рублей] — это один из законопроектов, призванных оказать поддержку семьям. Обязательное условие — наличие сертификата на материнский (семейный) капитал, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения второго и последующего ребенка, давшего право на получение сертификата.
Что касается сроков выплаты и пакета необходимых документов. Как только Правительство Российской Федерации подпишет соответствующий документ, территориальные органы ПФР по Тюменской области оповестят население через средства массовой информации и начнут принимать заявления.
Жители Тюмени по этому вопросу могут обращаться не только в клиентскую службу Управления ПФР в г. Тюмени (ул. Ленина,78), но и в МФЦ.
Вопрос: Как и где получить СНИЛС? (Елена, г. Тюмень).
Ответ: СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. СНИЛС является уникальным и принадлежит индивидуальному лицевому счету только одного человека. На этот счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.
Получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования можно самостоятельно либо через работодателя.
Для самостоятельного получения страхового свидетельства необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту вашей регистрации (жительства), предъявить паспорт (или любое другое удостоверение личности) и заполнить анкету застрахованного лица. Свидетельство оформляется в течение одной-двух недель.
Для регистрации детей в системе обязательного пенсионного страхования и получения страхового свидетельства родителям (законным представителям) необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность ребенка, и заполнить анкету (для регистрации детей в возрасте до 14 лет иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей либо законного представителя).
Для работающих граждан наиболее распространенный способ получения страхового свидетельства — через своего работодателя. Если при поступлении на работу страхового свидетельства нет, работник должен заполнить анкету застрахованного лица. Затем анкета в течение двух недель с момента заключения трудового договора или договора подряда передается в органы Пенсионного фонда для регистрации работника в системе обязательного пенсионного страхования. Территориальный орган ПФР в течение трех недель со дня получения анкеты застрахованного лица открывает индивидуальный лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.
Страхователь, получив страховые свидетельства, выдает их работникам в течение недели. Физическое лицо, уплачивающее за себя страховые взносы, получает страховое свидетельство непосредственно в территориальном управлении ПФР по месту своей регистрации.
Для сведения: Жителям г. Тюмени для оформления СНИЛСа необходимо обратиться в Управление ПФР в г. Тюмени по адресу: ул. Мельникайте, 134, 1 этаж, кабинет № 6. Телефон: 34-08-75, а также в МФЦ.
Вопрос: Слышала, что хотят отменить льготную пенсию для учителей. (Светлана, г. Тюмень)
Ответ: Это один из законопроектов, которые предлагает Минтруд. Согласно федеральному законодательству граждане, занимающиеся педагогической деятельностью, могут выйти на заслуженный отдых при наличии профильного стажа не менее 25 лет. Возраст при этом не имеет значения.
Согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, которая утверждена правительством РФ, предполагается сделать так, что увеличение зарплат учителей будет связано с постепенным повышением специального стажа. В результате по планам Правительства к 2030 году педагогические работники будут получать пенсию на общих условиях. Ни для кого не секрет, что в советское время досрочные пенсии для некоторых профессий были некой заменой увеличения зарплаты, рост которой в тех экономических условиях не был возможен. Так что, по сути, введя пенсии по выслуге лет, государство давало дополнительный стимул для тех, кто шел работать в здравоохранение и образование.
Сразу скажем, что пока никакого решения еще не вынесено.
Вопрос: Я работаю неофициально уже несколько лет, на какую пенсию я смогу рассчитывать? И если я открою ИП, какую сумму я должен платить в ПФР и как с нее будет начисляться пенсия? (Владимир, г. Тюмень).
Ответ: Будущая пенсия зависит от заработка и стажа, при этом гражданин должен быть официально трудоустроен. Если ранее Вы работали, то размер будущей пенсии в суммах 2015 года, Вы можете посмотреть на сайте ПФР в «Личном кабинете застрахованного лица».
Напоминаем, что Вы можете сообщить о недобросовестном работодателе в ПФР, заполнив анкету, которая размещена на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/branches/tyumen/info/~grazhdanam/1188.
Полученная информация передается в Управление Федеральной налоговой службы и территориальные органы ПФР по Тюменской области для дальнейшей работы с недобросовестными страхователями на совместных заседаниях комиссий.
Далее. Если Вы откроете ИП, то сумма годового взноса в 2015 году составит: на обязательное пенсионное страхование 18 610,80 руб. + 1% от суммы превышающей 300 тысяч рублей, но не более 148 886,40 руб.; и на обязательное медицинское страхование 3 650,58 руб. При этом будущая пенсия будет формироваться с денежных средств, которые Вы будете отчислять в ПФР.
Вопрос: Я — участник Программы государственного софинансирования пенсий. Где взять квитанцию на оплату в 2015 году? Я ежегодно делаю взносы на будущую пенсию. Могу ли я получить налоговый вычет и в каком размере по Программе за 3 года (2012, 2013, 2014гг.)? (Олег Владимирович, Тюмень).
Квитанция на оплату размещена на сайте ПФР. Получить налоговый вычет Вы можете в размере 13% от суммы перечисленных дополнительных страховых взносов.
Если Вы производили платежи в 2014 году из собственных средств от 2000 до 12000 рублей на накопительную часть трудовой пенсии, то в 2015 году он сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей. За три года тоже можно получить налоговый вычет.
Для получения налогового вычета участнику Программы необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и представить налоговую декларацию, документы, подтверждающие уплату и справку по форме 2-НДФЛ. Подтверждением ваших расходов будут являться квитанции об уплате дополнительных страховых взносов через банк, а в случае удержания сумм из заработной платы по заявлению работодателю — справка из бухгалтерии.
Вычет в сумме расходов на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии может быть предоставлен также и работодателем по желанию налогоплательщика. Такая возможность у граждан появилась с 1 января 2013 года, в соответствии с изменениями в ст. 219 НК РФ пп. «б» п. 3 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 279-ФЗ.
Налоговым органом вычет предоставляется по окончании года, в котором понесены расходы на уплату дополнительных страховых взносов.
На фото: управляющий ОПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова
Пресс-служба Отделения ПФР по Тюменской области