Наталья Кузютина привезла «золото» из Уругвая

Золотую медаль завоевала тюменка, представительница Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Наталья Кузютина. В своей весовой категории до 52 кг Наталья стала сильнейшей среди 18 дзюдоисток, одержав победы в 4 встречах. Ее напору не смогли противостоять представительницы США, Канады и России — в финальной схватке Наталья обыграла свою соотечественницу Юлию Рыжову.