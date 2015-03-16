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Наталья Кузютина привезла «золото» из Уругвая

16 марта 2015, 11:18
Тюменка Наталья Кузютина привезла «золото» с Открытого турнира Пан-Америки по дзюдо среди мужчин и женщин, который состоялся в уругвайском Монтевидео 14–15 марта.

Его участниками стали 239 спортсменов из 39 стран мира.

Золотую медаль завоевала тюменка, представительница Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Наталья Кузютина. В своей весовой категории до 52 кг Наталья стала сильнейшей среди 18 дзюдоисток, одержав победы в 4 встречах. Ее напору не смогли противостоять представительницы США, Канады и России — в финальной схватке Наталья обыграла свою соотечественницу Юлию Рыжову.

По итогам соревнований россияне завоевали 11 медалей — 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую, сообщает областной департамент по спорту и молодежной политике.

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