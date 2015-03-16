Наталья Кузютина привезла «золото» из Уругвая

Его участниками стали 239 спортсменов из 39 стран мира.
Золотую медаль завоевала тюменка, представительница Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Наталья Кузютина. В своей весовой категории до 52 кг Наталья стала сильнейшей среди 18 дзюдоисток, одержав победы в 4 встречах. Ее напору не смогли противостоять представительницы США, Канады и России — в финальной схватке Наталья обыграла свою соотечественницу Юлию Рыжову.
По итогам соревнований россияне завоевали 11 медалей — 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую, сообщает областной департамент по спорту и молодежной политике.