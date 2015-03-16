Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 14 процентов

Отметим, что за последние полтора года в области открылось более двух десятков заводов, шесть из которых созданы компаниями с иностранным капиталом. На стадии реализации находятся еще несколько новых крупных инвестпроектов. Примером успешной деятельности иностранных партнеров, по словам губернатора, является новый цех по производству творожной продукции Danone.