Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 14 процентов

Прирост в обрабатывающих производствах оказался обусловлен увеличением объемов изготовления строительных металлоконструкций — на 410% по сравнению с январем—февралем 2014 года.
Химическое производство возросло до 337,9 %, выработка химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них) — до 138,9 %, электрических машин и электрооборудования — до 128,5%, медицинских изделий, включая хирургическое оборудование и ортопедических приспособлений, — до 126,1%, а производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования — до 118,8%.
Отметим, что за последние полтора года в области открылось более двух десятков заводов, шесть из которых созданы компаниями с иностранным капиталом. На стадии реализации находятся еще несколько новых крупных инвестпроектов. Примером успешной деятельности иностранных партнеров, по словам губернатора, является новый цех по производству творожной продукции Danone.
Индекс промышленного производства (ИПП) — показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Определяется путем отбора товаров-представителей, характеризуемых как важнейшие виды промышленной продукции.