Чемпионат по сноукайтингу: впервые с таким размахом

Помимо тюменских спортсменов на соревнования приехали райдеры из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Челябинска, Миасса и Сургута. Впервые за много лет в Тюмени собрался столь внушительный состав участников, как по количеству, так и по уровню гонщиков.
В первый день ветер был слабым и нестабильным, что создавало участникам дополнительные сложности. Однако на следующий день ветровые условия улучшились: сила ветра и динамика увеличились. Всего за два дня было проведено десять гонок, сообщает областная федерация парусного спорта.
Состав победителей и призеров следующий.
Класс «Открытый», лыжи:
1. Гибадуллин Илья (Екатеринбург)
2. Самойлов Дмитрий (Тюмень)
3. Курдыбаха Олег (Тюмень)
Класс «Открытый», сноуборд:
1. Гаращенко Денис (Екатеринбург)
2. Алексеев Андрей (Каменск-Уральский)
3. Григорьев Игорь (Миасс)
Класс «Стандарт», лыжи:
1. Гибадуллин Илья (Екатеринбург)
2. Курдыбаха Олег (Тюмень)
3. Вальковский Павел (Тюмень)
Класс «Стандарт», сноуборд:
1. Гаращенко Валерия (Екатеринбург)
2. Полунина Наталья (Тюмень)
3. Сибков Георгий (Тюмень)