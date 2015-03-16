Чемпионат по сноукайтингу: впервые с таким размахом

В первый день ветер был слабым и нестабильным, что создавало участникам дополнительные сложности. Однако на следующий день ветровые условия улучшились: сила ветра и динамика увеличились. Всего за два дня было проведено десять гонок, сообщает областная федерация парусного спорта.