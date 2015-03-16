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Чемпионат по сноукайтингу: впервые с таким размахом

16 марта 2015, 10:14
Соревнования по сноукайтингу проходили на льду озера Андреевское 14–15 марта. Участие в открытом чемпионате области приняли 32 райдера из 6 городов и четырех регионов.
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Тюмень

Помимо тюменских спортсменов на соревнования приехали райдеры из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Челябинска, Миасса и Сургута. Впервые за много лет в Тюмени собрался столь внушительный состав участников, как по количеству, так и по уровню гонщиков.

В первый день ветер был слабым и нестабильным, что создавало участникам дополнительные сложности. Однако на следующий день ветровые условия улучшились: сила ветра и динамика увеличились. Всего за два дня было проведено десять гонок, сообщает областная федерация парусного спорта.

Состав победителей и призеров следующий.

Класс «Открытый», лыжи:

1. Гибадуллин Илья (Екатеринбург)

2. Самойлов Дмитрий (Тюмень)

3. Курдыбаха Олег (Тюмень)

Класс «Открытый», сноуборд:

1. Гаращенко Денис (Екатеринбург)

2. Алексеев Андрей (Каменск-Уральский)

3. Григорьев Игорь (Миасс)

Класс «Стандарт», лыжи:

1. Гибадуллин Илья (Екатеринбург)

2. Курдыбаха Олег (Тюмень)

3. Вальковский Павел (Тюмень)

Класс «Стандарт», сноуборд:

1. Гаращенко Валерия (Екатеринбург)

2. Полунина Наталья (Тюмень)

3. Сибков Георгий (Тюмень)

#Новости#Соревнования#Тюмень#Сноукайтинг#Ирина#Спорт
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