На Малыгина и 30 лет Победы отключат светофоры

В понедельник, 16 марта, на дорогах Тюмени ожидаются заторы, так как в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены несколько светофорных объектов областного центра.
По информации МКУ «Тюменьгортранс» 16 марта с 9 до 13 часов работать не будут свтофоры:
— на пересечении ул. Малыгина и ул. М.Горького;
— на пересечении ул. Малыгина и ул. Салтыкова-Щедрина;
— на пересечении ул. Малыгина и ул. Шиллера;
16 марта с 13 до 17 часов:
— в районе дома № 92 по ул. 30 лет Победы;
— на ул. 30 лет Победы, в районе Восточного сквера;
— на пересечении ул. 30 лет Победы и Ткацкого проезда;
— на пересечении ул. Олимпийской и Ткацкого проезда.
Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.