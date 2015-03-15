На Малыгина и 30 лет Победы отключат светофоры

В понедельник, 16 марта, на дорогах Тюмени ожидаются заторы, так как в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены несколько светофорных объектов областного центра.

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