nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Малыгина и 30 лет Победы отключат светофоры

15 марта 2015, 13:00
В понедельник, 16 марта, на дорогах Тюмени ожидаются заторы, так как в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены несколько светофорных объектов областного центра.

В понедельник, 16 марта, на дорогах Тюмени ожидаются заторы, так как в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены несколько светофорных объектов областного центра.

По информации МКУ «Тюменьгортранс» 16 марта с 9 до 13 часов работать не будут свтофоры:

— на пересечении ул. Малыгина и ул. М.Горького;

— на пересечении ул. Малыгина и ул. Салтыкова-Щедрина;

— на пересечении ул. Малыгина и ул. Шиллера;

16 марта с 13 до 17 часов:

— в районе дома № 92 по ул. 30 лет Победы;

— на ул. 30 лет Победы, в районе Восточного сквера;

— на пересечении ул. 30 лет Победы и Ткацкого проезда;

— на пересечении ул. Олимпийской и Ткацкого проезда.

Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

#Новости#Отключения светофоров#Светофоры#Транспорт#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25