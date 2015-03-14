Тюменцев предупреждают о падающих сосульках

Наступила весна, и повсюду начинает таять снег. Вместе с тем появляется угроза схода с крыш снега и льда.
Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени информирует, во избежание неприятностей, ступив на тротуар, возле дома, имеющего скатную крышу, посмотрите на карниз и оцените обстановку, обращайте особое внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не пересекайте опасные зоны.
По правилам, места тротуаров, у фасадов домов, где существует угроза схода с крыш снега и льда, должны быть ограждены. Выставляется ограждение также и при производстве работ при очистке крыш от снега и льда. Но даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов особенно опасны.
Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров, большой слой льда на асфальте образуется именно под сосульками. Если вы идете по тротуару и слышите звук падающего снега или льда — не останавливайтесь, не поднимайте голову и не отходите от здания, осматриваться уже поздно. Следует как можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши.
Если вы дорожите своим движимым имуществом, постарайтесь не парковать свой автомобиль в непосредственной близости от зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледи.
Фото: http://www.ntv.ru