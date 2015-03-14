Тюменцев предупреждают о падающих сосульках

По правилам, места тротуаров, у фасадов домов, где существует угроза схода с крыш снега и льда, должны быть ограждены. Выставляется ограждение также и при производстве работ при очистке крыш от снега и льда. Но даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов особенно опасны.