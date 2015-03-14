Тюменским полицейским нельзя материться

С этим тезисом согласился член Общественного совета при УМВД России по Тюменской области, благочинный Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии Андрей Сбитнев. Протоиерей добавил, что по церковным канонам мат — это грех. Нет ситуаций, в которых он оправдан. Нужно научиться сдерживать себя. Даже если в ваш адрес проявляют агрессию, не стоит отвечать тем же.