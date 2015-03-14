Тюменским полицейским нельзя материться

Чем опасен мат, нужно ли с ним бороться и какими словами можно заменить. Эти и ряд других вопросов обсудили участники круглого стола, который состоялся в стенах УМВД России по Тюменской области.
Тему рассматривали через призму профессиональной деятельности, применительно к работникам полиции. «Важно добиться, чтобы нецензурная лексика ушла из нашей речи. Особенно это актуально для сотрудников подразделений, с которыми часто контактирует население. Нужно владеть русским языком на высоком уровне, грамотно и корректно выражать свои мысли», — сказал, открывая встречу, начальник управления Юрий Алтынов.
В ходе круглого стола были озвучены различные аспекты проблемы. Ветеран органов внутренних дел, профессор Тюменского института повышения квалификации МВД России Александр Числов отметил, что полицейские по роду своей деятельности не могут не знать жаргонизмов и мата, однако их употребление недопустимо. Это унижает сотрудника органов внутренних дел, низводит до уровня представителей криминального мира.
С этим тезисом согласился член Общественного совета при УМВД России по Тюменской области, благочинный Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской епархии Андрей Сбитнев. Протоиерей добавил, что по церковным канонам мат — это грех. Нет ситуаций, в которых он оправдан. Нужно научиться сдерживать себя. Даже если в ваш адрес проявляют агрессию, не стоит отвечать тем же.
Интересные данные привела член Общественного совета при УМВД, доцент кафедры общей и социальной психологии ТГУ, кандидат психологических наук Инна Васильева: «Есть научные исследования, доказывающие, что в определенных случаях нецензурные слова могут приносить пользу. При их использовании, например, у наблюдаемых пациентов-мужчин быстрее заживали раны. Объясняется это на физиологическом уровне, употребление мата способствует выработке мужских гормонов, которые ускоряют процессы регенерации. При этом Инна Витальевна уточнила — изначально нецензурные слова носили исключительно прагматичную функцию. С их помощью представители мужского пола могли максимально быстро обмениваться информацией в экстремальных ситуациях. В повседневной жизни подобных ситуаций немного, поэтому и мат недопустим».
Подводя итоги, начальник областного УМВД Юрий Алтынов подчеркнул, что к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются повышенные требования, они должны служить примером. Поэтому для каждого полицейского важно постоянно работать над собой и избегать использования нецензурной лексики, как в быту, так и на службе, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Фото: http://yacht-news.ru