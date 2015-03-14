Тюменские школьники питаются ишимским сыром

«Рациональное питание детей — одно из условий создания здоровьесберегающей среды. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня воспитанник должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ, — отмечает начальник управления образования администрации района Ольга Зимина. — Для сохранения и укрепления здоровья детей, а также для профилактики заболеваний необходима организация питания с использованием натуральных, полезных и качественных продуктов питания. Такие продукты, как правило, имеют короткий срок годности и поэтому путь от поставщика до потребителя тоже должен быть минимальным».
Одним из важных факторов при выборе поставщиков стало то, что в ишимском сыре отсутствуют растительные жиры и консерванты. Кстати, расположенное в Тюмени представительство ОАО «Золотые луга» самостоятельно доставляет сыр в детсады и школы, делая дорогу от производителя к столу юных жителей столичного района еще короче, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
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