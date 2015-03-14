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Тюменские школьники питаются ишимским сыром

14 марта 2015, 13:01
Школы и детские сады Тюменского района активно работают с местными товаропроизводителями. В этом году заключены договоры на поставку ишимского сыра с ОАО «Золотые луга». На сегодняшний день этот продукт один-два раза в месяц поставляется в 22 учреждения района.
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Тюмень

«Рациональное питание детей — одно из условий создания здоровьесберегающей среды. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня воспитанник должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ, — отмечает начальник управления образования администрации района Ольга Зимина. — Для сохранения и укрепления здоровья детей, а также для профилактики заболеваний необходима организация питания с использованием натуральных, полезных и качественных продуктов питания. Такие продукты, как правило, имеют короткий срок годности и поэтому путь от поставщика до потребителя тоже должен быть минимальным».

Одним из важных факторов при выборе поставщиков стало то, что в ишимском сыре отсутствуют растительные жиры и консерванты. Кстати, расположенное в Тюмени представительство ОАО «Золотые луга» самостоятельно доставляет сыр в детсады и школы, делая дорогу от производителя к столу юных жителей столичного района еще короче, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Фото: http://www.westysgardenlanes.com

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