Тюменские школьники питаются ишимским сыром

«Рациональное питание детей — одно из условий создания здоровьесберегающей среды. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня воспитанник должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ, — отмечает начальник управления образования администрации района Ольга Зимина. — Для сохранения и укрепления здоровья детей, а также для профилактики заболеваний необходима организация питания с использованием натуральных, полезных и качественных продуктов питания. Такие продукты, как правило, имеют короткий срок годности и поэтому путь от поставщика до потребителя тоже должен быть минимальным».