В Тюменском президентском кадетском училище состоится день открытых дверей

«До сих пор помню, как я поступал в училище. Я очень волновался в тот момент, думал о том, сколько баллов наберу. А когда увидел себя в списке поступивших, меня переполняла радость и счастье. Как камень с души упал! Поступая в это училище, я поставил перед собой одну цель — пройти отбор и отучиться до конца. Но сейчас я стремлюсь окончить данное учебное заведение без „троек“, а возможно и на „отлично“. С первого года обучения мало что изменилось, хотя учиться стало намного легче, все привыкли к распорядку дня, разлуке с родителями. Мне очень нравится здесь учиться, и родственники рады за меня. Также здесь превосходные учителя. У нас специалисты не только из Тюмени, а со всей России. Ну и насчёт технического оснащения нет слов. Наше училище следует в ногу с инновациями. У нас очень дружный коллектив, все друг другу помогают. Я очень рад, что учусь в ТПКУ», — рассказал ученик 8 «В» Владислав Белкин.