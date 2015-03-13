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В Тюменском президентском кадетском училище состоится день открытых дверей

13 марта 2015, 09:03
День открытых дверей пройдет в Тюменском президентском кадетском училище 14 марта для мальчишек из 4-х классов и их родителей. На мероприятии презентуют достижения и возможности учебного заведения, предоставят возможность получить необходимую консультацию и задать вопросы руководству.

В училище гости увидят три выставки — технического, интеллектуального декоративно-прикладного и художественного творчества, яркий концерт и станут участниками экскурсии по училищу. Дети и родители смогут пообщаться с руководством ТПКУ, заместители начальника училища по учебной и воспитательной работе проведут индивидуальные консультации.

«До сих пор помню, как я поступал в училище. Я очень волновался в тот момент, думал о том, сколько баллов наберу. А когда увидел себя в списке поступивших, меня переполняла радость и счастье. Как камень с души упал! Поступая в это училище, я поставил перед собой одну цель — пройти отбор и отучиться до конца. Но сейчас я стремлюсь окончить данное учебное заведение без „троек“, а возможно и на „отлично“. С первого года обучения мало что изменилось, хотя учиться стало намного легче, все привыкли к распорядку дня, разлуке с родителями. Мне очень нравится здесь учиться, и родственники рады за меня. Также здесь превосходные учителя. У нас специалисты не только из Тюмени, а со всей России. Ну и насчёт технического оснащения нет слов. Наше училище следует в ногу с инновациями. У нас очень дружный коллектив, все друг другу помогают. Я очень рад, что учусь в ТПКУ», — рассказал ученик 8 «В» Владислав Белкин.

Программа Дня открытых дверей организована с 9 до 13 часов.

Тюменское президентское кадетское училище находится по адресу: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 1. Въезд на территорию осуществляется со стороны улицы Клары Цеткин 39/1. Телефон приемной: (3452) 79-96-05, сообщает молодежный пресс-центр «Стрижи».

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