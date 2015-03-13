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В Тюмени закрыли сайт, на котором играли в покер

13 марта 2015, 16:41
Прокуратура Калининского округа города Тюмени обнаружила ресурс, на котором можно было играть в покер онлайн на реальные деньги. На сайте также обучали игре в покер, а также давали советы, как держать себя в руках в случае успеха или неудачи. Ведомство приняло все меры, чтобы пресечь нарушение закона. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Уголовным кодексом РФ (ст. 171.2) и Кодексом об административных правонарушениях РФ (ст.14.1.1) предусмотрена уголовная и административная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. В связи с этим прокуратура округа обратилась в Калининский районный суд г. Тюмени с заявлением о признании размещенной на интернет-ресурсе информации, запрещенной к распространению в РФ, которое удовлетворено судом. После вступления в силу решения суда сайт будет включен в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени

Прокуратура Калининского округа города Тюмени обнаружила ресурс, на котором можно было играть в покер онлайн на реальные деньги. На сайте также обучали игре в покер, а также давали советы, как держать себя в руках в случае успеха или неудачи. Ведомство приняло все меры, чтобы пресечь нарушение закона.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Уголовным кодексом РФ (ст. 171.2) и Кодексом об административных правонарушениях РФ (ст.14.1.1) предусмотрена уголовная и административная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.

В связи с этим прокуратура округа обратилась в Калининский районный суд г. Тюмени с заявлением о признании размещенной на интернет-ресурсе информации, запрещенной к распространению в РФ, которое удовлетворено судом.

После вступления в силу решения суда сайт будет включен в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.

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