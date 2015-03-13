ЦБ снизил ключевую ставку по кредитам до 14%

По мере ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки.
Складывающиеся экономические условия в РФ формируют тренд на снижение инфляции, считает регулятор.
Замедлению роста потребительских цен будут способствовать сложившиеся денежно-кредитные условия, поясняет регулятор. Так, годовые темпы роста денежной массы (М2) значительно снизились по сравнению с началом 2014 года.
Существенное увеличение банками процентных ставок по кредитам и ужесточение требований к качеству заемщиков и обеспечения обусловило замедление роста кредитования экономики в годовом выражении (с поправкой на валютную переоценку).
При этом регулятор подчеркнул, что, несмотря на снижение ключевой ставки, она остается достаточно высокой для формирования ставок по депозитам на уровне, оказывающем поддержку сберегательной активности населения.
Годовая инфляция в РФ снизится к марту 2016 года до 9% при текущей направленности денежно-кредитной политики, также ожидает Центробанк. ВВП России снизится на 3,5–4,0% в 2015 году. В предыдущем прогнозе ЦБ оценивал падение ВВП в 0,7%.
Это уже второе понижение ключевой ставки в этом году — 30 января регулятор уже понижал ее с экстремально высоких 17% до 15%. Большинство опрошенных ТАСС аналитиков (9 из 15) ожидали сегодня продолжения снижения ставки из-за трехкратного замедления темпов годовой инфляции (с 0,6 до 0,2%) и стабилизации рубля.
По данным ЦБ, годовая инфляция остается высокой. По состоянию на 10 марта годовой темп прироста потребительских цен составил 16,7%. Базовая инфляция в феврале повысилась до 16,8 проц. При этом месячный темп прироста потребительских цен снизился с 3,9% в январе до 2,2% в феврале.
«Сложившийся высокий уровень годовой инфляции преимущественно обусловлен действием факторов со стороны предложения: ослаблением рубля и внешнеторговыми ограничениями. Их влияние является краткосрочным и будет исчерпано до конца 2015 года», — подчеркивается в релизе.
По мнению аналитиков, понижение ставки второй раз подряд с начала года обосновано сохраняющимися угрозами рецессии, о которых регулятор уже предупреждал в конце января.
«Снижение темпов роста кредитования уже начинает крайне негативно сказываться на экономике. Высокий уровень ставок становится проблемой. Симптом однозначно требует лечения», — уверен главный экономист Сбербанк CIB Михаил Мотовников.
«Нет лучшей возможности снизить ставку значительно, как в эту пятницу», — заявлял экономист Credit Suisse Алексей Погорелов.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится 30 апреля.