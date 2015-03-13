ЦБ снизил ключевую ставку по кредитам до 14%

Это уже второе понижение ключевой ставки в этом году — 30 января регулятор уже понижал ее с экстремально высоких 17% до 15%. Большинство опрошенных ТАСС аналитиков (9 из 15) ожидали сегодня продолжения снижения ставки из-за трехкратного замедления темпов годовой инфляции (с 0,6 до 0,2%) и стабилизации рубля.