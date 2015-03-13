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Ребенок, которому нет и двух лет, сутками был дома один. Малыш умер

13 марта 2015, 10:48
В Тобольске умер ребенок, которого мать оставляла дома одного по несколько дней. Малышу не было и двух лет. В отношении тоболячки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку).
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Дети

«Подозреваемая сообщила следователю, что с конца февраля 2015 года устроилась неофициально официанткой в одно из кафе Тобольска с графиком работы два дня через два, периодически на несколько дней оставляла одного своего ребенка. Ему был 1 год 9 месяцев. Вернувшись домой вечером 9 марта, тоболячка обнаружила своего ребенка без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что в правоохранительные органы женщина обратилась лишь через два дня.

В рамках расследования уголовного дела будет дана надлежащая юридическая оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, а также следствием будут выяснены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Причинение смерти по неосторожности#Дети#Таня#Происшествия
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