Ребенок, которому нет и двух лет, сутками был дома один. Малыш умер

«Подозреваемая сообщила следователю, что с конца февраля 2015 года устроилась неофициально официанткой в одно из кафе Тобольска с графиком работы два дня через два, периодически на несколько дней оставляла одного своего ребенка. Ему был 1 год 9 месяцев. Вернувшись домой вечером 9 марта, тоболячка обнаружила своего ребенка без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.