Николай Валуев посетит боксерский матч Россия — Куба в Тюмени

Судя по списку приглашенных, Тюмень ждет небывалое нашествие титулованных гостей. Международный матч посетит множество олимпийских чемпионов по боксу и заслуженных мастеров, включая к примеру двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова и Алексея Тищенко, призеров Олимпийских игр Александра Малетина и Раимкуля Малахбекова.
Свое участие подтвердили Георгий Балакшин — чемпион Европы 2002, 2004 и 2006 годов, многократный чемпион России (2000–2003, 2006, 2007 гг.), член Олимпийской сборной России 2004 и 2008 года, заслуженный мастер спорта, Гайдарбек Гайдарбеков — чемпион летних Олимпийских игр 2004, обладатель серебряной медали летних Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы (2004), Камиль Джамалутдинов заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр 2000 года и чемпионата мира 1999 года (для сведения: в Кирове в 2002 году открыт дворец спорта имени Камиля Джамалутдинова), Александр Лебзяк — заслуженный мастер спорта России, обладатель «Большого шлема» любительского бокса, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, главный тренер сборной России по боксу.
Изъявили желание посетить турнир также Сергей Казаков — заслуженный мастер спорта по боксу, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, чемпион Мира 2003 года, многократный чемпион Европы (1998, 2002 и 2004), Алекса?ндр Лео?нов — чемпион Европы, чемпион национального первенства, участник летних Олимпийских игр в Сиднее, призёр многих международных турниров и матчевых встреч, заслуженный мастер спорта, Геннадий Ковалёв — вице-чемпион Европы (2002) и мира (2003), чемпион Европы 2004 года, а также знаменитые Василий Вольф (тренер Евгения Макаренко и Александра Малетина) и Владимир Черня (первый тренер Кости Цзю).
Напомним, матч Россия — Куба, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 21 марта в Центре спортивной подготовки «Тюмень — дзюдо». В поединках примут участие спортсмены-юниоры, победители национальных первенств в своих странах. Боксеры проведут десять поединков в десяти весовых категориях от 49 до свыше 91 килограмма.
Одним из инициаторов матчевой встречи является Евгений Михайлович Макаренко — российский боксёр, многократный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион России, капитан сборной команды России по боксу с 2001 по 2007 годы, член олимпийской сборной России на Олимпийских играх 2004 года.
Организаторами встречи выступают Региональная общественная организация «Новый Поток» и Федерация бокса Тюменской области. Поддержка Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.