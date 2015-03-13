Николай Валуев посетит боксерский матч Россия — Куба в Тюмени

Свое участие подтвердили Георгий Балакшин — чемпион Европы 2002, 2004 и 2006 годов, многократный чемпион России (2000–2003, 2006, 2007 гг.), член Олимпийской сборной России 2004 и 2008 года, заслуженный мастер спорта, Гайдарбек Гайдарбеков — чемпион летних Олимпийских игр 2004, обладатель серебряной медали летних Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы (2004), Камиль Джамалутдинов заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр 2000 года и чемпионата мира 1999 года (для сведения: в Кирове в 2002 году открыт дворец спорта имени Камиля Джамалутдинова), Александр Лебзяк — заслуженный мастер спорта России, обладатель «Большого шлема» любительского бокса, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, главный тренер сборной России по боксу.