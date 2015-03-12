Сергей Бадюк будет вести боксерский турнир Куба — Россия в Тюмени

Согласно регламенту соревнований, участники проведут десять поединков в десяти весовых категориях — от 49 до свыше 91 килограмма. Наряду с титулованными кубинцами Россию также будут представлять призеры и победители национальных турниров. Подготовкой сборной занимаются Заслуженные тренеры по боксу Александр Лукьянов и Сергей Максимов.