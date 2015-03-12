nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сергей Бадюк будет вести боксерский турнир Куба — Россия в Тюмени

12 марта 2015, 15:57
В Тюмени 21 марта состоится международная матчевая встреча Куба — Россия, приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками матчевой встречи станут спортсмены-юниоры, с кубинской стороны — победители чемпионата Кубы и призеры международных соревнований по боксу.

Организаторами турнира выступили Региональная общественная организация «Новый поток» и Федерация бокса Тюменской области. Одним из инициаторов соревнований выступил многократный чемпион мира и Европы, капитан сборной России по боксу Евгений Макаренко. Ведущим турнира приглашен известный телеведущий, спортсмен и актер Сергей Бадюк.

Согласно регламенту соревнований, участники проведут десять поединков в десяти весовых категориях — от 49 до свыше 91 килограмма. Наряду с титулованными кубинцами Россию также будут представлять призеры и победители национальных турниров. Подготовкой сборной занимаются Заслуженные тренеры по боксу Александр Лукьянов и Сергей Максимов.

Сама встреча состоится в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» в 17 часов, прямую трансляцию будет вести телеканал «Боец».

#Новости#Турниры#Бокс#Соревнования#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25