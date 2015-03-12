На Геопортале появился новый сервис для инвалидов

На Геопортале появился новый сервис «Доступная среда». Он разработан с целью информирования населения об объектах и услугах, необходимых и доступных для людей с ограниченными возможностями на территории Тюменской области.
Геопортал объединил информацию обо всех специально адаптированных административных и жилых зданиях, медицинских учреждениях, местах трудоустройства и других социально-экономических объектах. Все это можно найти на одной карте с удобной системой поиска.
Посетителям сервиса также доступен выбор необходимой категории: на кресле коляске; нарушения опорно-двигательного аппарата; нарушения по зрению; нарушения слуха. Также для удобства использования встроены фильтры по населенному пункту и назначению объекта.
Государственная программа «доступная среда» разработана для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью облегчить их интеграцию в общество, сделать основные сферы их жизни более комфортными, обеспечив беспрепятственный доступ ко всем необходимым для этого объектам.
В государственную программу включены подпрограммы: адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения; социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.
Задать все интересующие вопросы по порядку получения госуслуг в Тюменской области можно по телефону 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный. Электронный адрес геопортала: www.gis.72to.ru.
Фото: http://www.tumenpro.ru