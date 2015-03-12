nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Геопортале появился новый сервис для инвалидов

12 марта 2015, 13:15
На Геопортале появился новый сервис «Доступная среда». Он разработан с целью информирования населения об объектах и услугах, необходимых и доступных для людей с ограниченными возможностями на территории Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

На Геопортале появился новый сервис «Доступная среда». Он разработан с целью информирования населения об объектах и услугах, необходимых и доступных для людей с ограниченными возможностями на территории Тюменской области.

Геопортал объединил информацию обо всех специально адаптированных административных и жилых зданиях, медицинских учреждениях, местах трудоустройства и других социально-экономических объектах. Все это можно найти на одной карте с удобной системой поиска.

Посетителям сервиса также доступен выбор необходимой категории: на кресле коляске; нарушения опорно-двигательного аппарата; нарушения по зрению; нарушения слуха. Также для удобства использования встроены фильтры по населенному пункту и назначению объекта.

Государственная программа «доступная среда» разработана для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью облегчить их интеграцию в общество, сделать основные сферы их жизни более комфортными, обеспечив беспрепятственный доступ ко всем необходимым для этого объектам.

В государственную программу включены подпрограммы: адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения; социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

Задать все интересующие вопросы по порядку получения госуслуг в Тюменской области можно по телефону 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный. Электронный адрес геопортала: www.gis.72to.ru.

Фото: http://www.tumenpro.ru

#Новости#Сервис#Тюменская область#Инвалиды#Тюмень#Интернет#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25