Минздрав закрепит практику поштучной продажи лекарств

По законодательству, продавец может нарушить упаковку лекарства, если у покупателя есть рецепт на него с указанием необходимо количества на курс лечения. В случае безрецептурного отпуска такая возможность не предусмотрена: купить можно только полную упаковку.
Разрешение штучного отпуска может сэкономить семейные бюджеты, особенно малоимущих, одиноких или пожилых. Глава Национальной фармацевтической палаты Александр Апазов рассказал, что профессиональный союз обратился ко всем аптечным учреждениям страны с просьбой проявить социальную ответственность, следуя сдержанной ценовой политике.
«Надеемся, аптеки пойдут на то, чтобы какой-то период времени осуществлять свою деятельность, руководствуясь принципами самоокупаемости, а не увеличения прибыли, строго контролируя расходы, сокращая затраты. Все это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение», — сказал Апазов.
В начале февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об ожидаемом 20-процентном росте цен на лекарства. Глава правительства отметил, что в дороговизне лекарств отчасти виновна спекуляция. Проверки Генпрокуратуры показали, что в отдельных регионах рост цен на лекарства достигал 300 и 400 процентов.
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