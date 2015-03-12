«МегаФон» будет улучшать качество сети в Тюмени и области

Директор тюменского филиала компании утверждает, что в целом, сейчас вливание CAPEX (капитальных расходов) в сеть не дает того эффекта, как на заре телекома. Внедрение LTE не дало всплеска выручки для операторов, ведь передача данных — менее маржинальный бизнес, чем передача голоса. Это технология, больше направленная на удержание абонентов, сервис. «Если ты не будешь строить LTE, у абонентов будет выбор — уйти к другому оператору», — отмечает Дмитрий Мелихов.