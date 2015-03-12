«МегаФон» будет улучшать качество сети в Тюмени и области

Объем инвестирования в компанию остался на уровне прошлого года, однако курсовая разница повлияла на количество оборудования, которое может приобрести «МегаФон». В любом случае будут продолжаться инвестиции в транспортную сеть, строительство базовых станций третьего и четвертого поколения, оптики, радиорелейных пролетов, трансмиссию до базовых станций.
Все ресурсы технической службы направляются на работу с качеством сети, отметил директор тюменского отделения «МегаФон» Дмитрий Мелихов.
Он рассказал о причинах проблем со связью у абонентов «МегаФон» в минувший четверг, 5 марта. «В Тюмени произошел технический сбой в сети: в течение двух часов абонентам были недоступны голосовые вызовы и SMS-сообщения, при этом передача данных работала корректно», — говорится на странице «МегаФон» в социальной сети.
По словам Дмитрия Мелихова, причина — в сбое оборудования в Екатеринбурге, именно там находится HLR (англ. Home Location Register) — база данных, которая содержит информацию об абоненте сети оператора.
Однако в 2015 году компания продолжит стремиться к непрерывности предоставления услуг. «Раньше мы ударными темпами строили и запускали, а сейчас наступил период когда нужно «причесать» инфраструктуру. Сеть живая, на ней всегда ведутся работы, качество сети исследуется с помощью измерительных комплексов. После этого на базовые станции выезжают подрядчики: где-то меняют углы наклона, где-то модернизируют или расширяют «транспорт» — поделился Дмитрий.
По словам Дмитрия Мелихова, в прошлом году у операторов была «гонка вооружений», благодаря которой сейчас покрытие по югу Тюменской области у лидеров есть почти везде. Поэтому особого смысла в большом строительстве сейчас нет: достичь неплохих результатов можно путем манипуляций на оборудовании, исправления ошибок, допущенных при строительстве.
Директор тюменского филиала компании утверждает, что в целом, сейчас вливание CAPEX (капитальных расходов) в сеть не дает того эффекта, как на заре телекома. Внедрение LTE не дало всплеска выручки для операторов, ведь передача данных — менее маржинальный бизнес, чем передача голоса. Это технология, больше направленная на удержание абонентов, сервис. «Если ты не будешь строить LTE, у абонентов будет выбор — уйти к другому оператору», — отмечает Дмитрий Мелихов.
«Средний чек абонента практически не увеличился», — добавляет руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке тюменского отделения «МегаФон» Александр Степанов.