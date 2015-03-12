Фильм в 6 рук для несыгранного моноспектакля

Его концерт, который прошел накануне в Maximilians, больше напоминал моноспектакль, написанный для каждого из слушателей под аккомпанемент собственного сердца.
Упор был сделан на свежий альбом «Андрей», наиболее полно репрезентирующий нынешнее творческое состояние Dolphin’а.
Dolphin уже давно вырос и не является тем скандальным парнем из «Мальчишника», песни которого слышал каждый, каким-либо образом задевший девяностые по касательной. Напротив, он — зрелый музыкант, адекватно оценивающий свои способности и иронично относящийся к собственному творчеству. Потому и неудивительно, что упор был сделан на свежий альбом «Андрей», наиболее полно репрезентирующий нынешнее творческое состояние Dolphin’а.
Обидно было слышать полупьяные выкрики отдельных зрителей, благодаря которым это действо нарушалось. Неудивительно, что сыграв последнюю песню, музыкант удалился, не попрощавшись.
По сути, то, что увидели посетители ресторана «Максимилианс», больше напоминало некое монодейство, индивидуальный спектакль, монолог одного актёра, но никак не привычные многим концерты музыканта. Безусловно, было исполнено и старое: многие песни прошлых лет, которым охотно подпевали зрители. Присутствовали привычная всем пластика, знакомый голос, особая аура депрессии и меланхолии, но всё это было сыграно и спето совершенно по-другому. Каждый переживал свой собственный сюжет, жил своей жизнью, был вплетён в действо и становился некой марионеткой в руках музыкантов.
Тем более обидно было слышать полупьяные выкрики отдельных зрителей, благодаря которым это действо нарушалось. Неудивительно, что сыграв последнюю песню, музыкант удалился, не попрощавшись. Тем не менее, каждый из пришедших хоть на мгновение побывал в своём мире — и уже за это можно и не принимать благодарности, а отдавать их.
Видео: Антон Сакерин