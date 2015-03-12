Фильм в 6 рук для несыгранного моноспектакля

По сути, то, что увидели посетители ресторана «Максимилианс», больше напоминало некое монодейство, индивидуальный спектакль, монолог одного актёра, но никак не привычные многим концерты музыканта. Безусловно, было исполнено и старое: многие песни прошлых лет, которым охотно подпевали зрители. Присутствовали привычная всем пластика, знакомый голос, особая аура депрессии и меланхолии, но всё это было сыграно и спето совершенно по-другому. Каждый переживал свой собственный сюжет, жил своей жизнью, был вплетён в действо и становился некой марионеткой в руках музыкантов.