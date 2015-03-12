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Арт-объект WorldSkills Russia Tyumen — 2015 появится на Цветном бульваре

12 марта 2015, 16:51
Открытие арт-объекта второго Открытого Чемпионата профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen — 2015 состоится 16 марта в 13 часов на Цветном бульваре (возле арки).

По замыслу организаторов, арт-объект в виде каменной стены появится непосредственно на глазах всех присутствующих — его возведет один из участников чемпионата этого года по компетенции «Кирпичная кладка» Владислав Вешкурцев. Оценивать качество выполненной работы будет победитель первого Открытого Чемпионата профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen — 2014 и участник II Национального Чемпионата в Казани Вадим Эгнер.

На мероприятии будут также присутствовать организаторы чемпионата: заместитель директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов и руководитель Регионального координационного центра Ирина Микрюкова. Они расскажут об особенностях чемпионата профессий в этом году.

Подробную информацию можно найти в социальных сетях, сообщает ГАУ ТО Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района.

#Новости#Молодежь#WorldSkills#Школа мастерства#Женя#Общество
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