Арт-объект WorldSkills Russia Tyumen — 2015 появится на Цветном бульваре

По замыслу организаторов, арт-объект в виде каменной стены появится непосредственно на глазах всех присутствующих — его возведет один из участников чемпионата этого года по компетенции «Кирпичная кладка» Владислав Вешкурцев. Оценивать качество выполненной работы будет победитель первого Открытого Чемпионата профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen — 2014 и участник II Национального Чемпионата в Казани Вадим Эгнер.