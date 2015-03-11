Юрий Тхазаплижев: За выращивание «травки» у дома грозит наказание

Елена: Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся ситуации: в общежитии обнаружен спящий студент (ни на что не реагирует, бледный цвет лица и едва дышит), рядом находится пластиковая бутылка с отверстием и остатками вещества коричнево-желтого цвета (предположительно, употребивший «спайс» и это он сам подтверждает), вызвали скорую помощь, полицию. К приезду скорой помощи, студент проснулся. Медработники заполнили документы и уехали. Наряд полиции приехал позже, увезли студента в участок, забрали бутылки (позже найденные в личных вещах, с фольгой на горлышке ) и отправили студента, через час обратно в общежитие, без освидетельствования. А дальше что? Может, мы неправильно поступили? Как правильно и по закону вести себя в таких ситуациях? Спасибо!