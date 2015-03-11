Юрий Тхазаплижев: За выращивание «травки» у дома грозит наказание

Начальник УФСКН России по Тюменской области Юрий Тхазаплижев продолжает в режиме онлайн консультировать пользователей интернет-портала Nashgorod.ru. Тюменцы просят у представителя наркоконтроля совета в конкретных ситуациях, а также сообщают о подозрительных личностях, квартирах и адресах.
За последние месяцы в адрес Юрия Тхазаплижева поступило несколько вопросов, ответы на которые, возможно, будут интересны широкой аудитории, а не только постоянным пользователям раздела «Консультанты». Приводим ответы на них.
Анжела: Прямо крик души, я уже звонила 270000, писала сюда, жду с нетерпением ответа. В с. Червишево, в школе дети свободно курят насвай, каждый день для нас дорог, мы боимся за своих детей, директор школы, видимо, не хочет выносить мусор из избы, поэтому все замалчивают, помогите!
Уважаемая Анжела! Насвай не является наркотическим средством и не входит в список запрещенных веществ. Насвай — это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щелочь (гашеная известь). Обратитесь к директору школы, или напишите официальное письмо на имя начальника Управления ФСКН России по Тюменской области о необходимости проведения в стенах вашей школы профилактической лекции антинаркотической направленности.
Андрей: Что может грозить человеку, если он сажает около дома травку и сам ее курит? При этом он может угостить этой травкой охранника школы.
Уважаемый Андрей, данному человеку может грозить административная и уголовная ответственность. Административная ответственность регламентируется Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества — наказание штраф или административный арест до 15 суток.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача — наказание — штраф или административный арест до 15 суток.
Статья 20.20 ч.2 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача в общественных местах. — наказание — штраф или административный арест до 15 суток.
Уголовный кодекс Российской Федерации:
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта — наказываются штрафом, обязательными или исправительными работами, либо лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их налогов — наказывается арестом, либо лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового. Под склонением следует понимать такое воздействие на лицо, в результате которого оно сделало попытку или фактически потребило наркотическое средство или психотропное вещество.
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры — наказывается штрафом, обязательными работами или лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
Оксана: Юрий Жамалович, добрый день! Неоднократно обращалась по телефону 270000, по адресу город Тюмень, ул. Газовиков 6 кв 159, распространяют и употребляют наркотические вещества, а что там творилось 18 января, человек 100 в очередь стояло. Никто не реагирует, в этой квартире уже года два торгуют и употребляют, весь подъезд в наркоманах, это ужас… Когда их посадят? Детей страшно отпускать в школу через подъезд. Примите меры.
Уважаемая Оксана! 21.01.2015 и 22.01.2015 указанные вами лица были задержаны Управлением ФСКН России по Тюменской области и сотрудниками УМВД Росии по Тюменской области. Данные лица были привлечены к уголовной ответственности.
Streletsxxxx: Правда ли, что препараты с сибутраминаом относятся к наркотическим? И за употребление и продажу могут привлечь к уголовной ответственности? Если да, то почему они спокойно продаются в аптеках?
Добрый день! В соответствии с действующим законодательством, препараты, содержащие в своем составе сибутрамин к наркотическим средствам не относятся. Уголовная ответственность за их употребление не наступает. Отпуск в аптечных учреждениях препаратов, содержащих сибутрамин, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Елена: Добрый вечер. расскажите пожалуйста, какие основания должны быть у заявителя, что бы проверили аптеку и ее провизора. У нее дома собирается молодежь, выходят неадекватные. Обращались к участковому, безрезультатно.
Уважаемая Елена! Основанием могут быть даже ваши подозрения. Если вы регулярно наблюдаете подобную картину, сообщите ваши контактные данные, либо данные фармацевта (место работы, адрес проживания). Если хотите лично поговорить с начальником отдела, наберите 27-01-20.
Елена: Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся ситуации: в общежитии обнаружен спящий студент (ни на что не реагирует, бледный цвет лица и едва дышит), рядом находится пластиковая бутылка с отверстием и остатками вещества коричнево-желтого цвета (предположительно, употребивший «спайс» и это он сам подтверждает), вызвали скорую помощь, полицию. К приезду скорой помощи, студент проснулся. Медработники заполнили документы и уехали. Наряд полиции приехал позже, увезли студента в участок, забрали бутылки (позже найденные в личных вещах, с фольгой на горлышке ) и отправили студента, через час обратно в общежитие, без освидетельствования. А дальше что? Может, мы неправильно поступили? Как правильно и по закону вести себя в таких ситуациях? Спасибо!
Уважаемая Елена, Вы все сделали правильно. Если студент очнулся, значит факта передозировки ему посчастливилось избежать. В любом случае, данный студент должен был быть привлечен к административной ответственности по статье 20.20 КоАП за нахождение в состоянии наркотического опьянения в общественном месте.
Отметим, что за время, которое Юрий Тхазаплижев консультирует тюменцев, ему задали порядка 150 вопросов. Ответы на них вы можете посмотреть здесь. Начальник регионального управления наркоконтроля по-прежнему готов ответить на вопросы, связанные с работой телефона доверия УФСКН по Тюменской области (27-00-00), рассказать о видах наркотических средств и психотропных веществ и их воздействии на организм человека, о видах наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, об оперативно-служебной деятельности, а также о профилактической работе, которую проводит управление наркоконтроля, противодействии употребления наркотиков и социальной рекламе.