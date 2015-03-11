В Тюмени испытывают снегоплавильную технику

Снегоплавильный комплекс «Горыныч» произведен в России и полностью автоматизирован, им управляет один оператор и два разнорабочих. Машина работает на дизельном топливе, утилизируя в час 10 кубометров снега, в сутки, а он работает 24 часа, т. е. 2000 кубических метров. Две такие установки способны полностью за зиму растопить снег с территории Восточного и Центрального округов. Все тяжелые осадки, попавшие в бункер, будут оседать в фильтре, а затем их вывезут на полигон ТБО, сообщают в пресс-службе администрации г. Тюмени.