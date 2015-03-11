В Тюмени испытывают снегоплавильную технику

В администрации города планомерно занимаются внедрением новых технологий. На этот раз на улице Республики, 200 состоялась презентация снегоплавильного комплекса «Горыныч».
Руководителям администрации города Тюмени и округов продемонстрировали, как погрузчик за считанные минуты перенес сугробы снега в специальный бункер, а тот вскоре превратился в воду и был слит в хозяйственную канализацию.
Всего на территории бывшего троллейбусного парка планируется установить два устройства способных растопить треть выпавшего за зиму снега. К началу следующего зимнего сезона пилотный проект должен заработать в полную силу. Особенно он будет востребован в дни сильного снегопада.
«С 15 октября 2015 года, когда начнется зимний период, снегоплавильный комплекс будет работать в промышленной эксплуатации. Сейчас мы его рассматриваем только в качестве демонстрационной версии, чтобы посмотреть какие моменты необходимо доработать с точки зрения логистической транспортной развязки и с точки зрения технологии обработки», — поделился заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев. Максим Викторович пояснил, что комплекс поможет подрядчикам очистить тюменские улицы, парки и дворы от снега в сжатые сроки.
Снегоплавильный комплекс «Горыныч» произведен в России и полностью автоматизирован, им управляет один оператор и два разнорабочих. Машина работает на дизельном топливе, утилизируя в час 10 кубометров снега, в сутки, а он работает 24 часа, т. е. 2000 кубических метров. Две такие установки способны полностью за зиму растопить снег с территории Восточного и Центрального округов. Все тяжелые осадки, попавшие в бункер, будут оседать в фильтре, а затем их вывезут на полигон ТБО, сообщают в пресс-службе администрации г. Тюмени.
Фото: http://www.unn.com.ua