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В Тюмени испытывают снегоплавильную технику

11 марта 2015, 14:31
В администрации города планомерно занимаются внедрением новых технологий. На этот раз на улице Республики, 200 состоялась презентация снегоплавильного комплекса «Горыныч».

В администрации города планомерно занимаются внедрением новых технологий. На этот раз на улице Республики, 200 состоялась презентация снегоплавильного комплекса «Горыныч».

Руководителям администрации города Тюмени и округов продемонстрировали, как погрузчик за считанные минуты перенес сугробы снега в специальный бункер, а тот вскоре превратился в воду и был слит в хозяйственную канализацию.

Всего на территории бывшего троллейбусного парка планируется установить два устройства способных растопить треть выпавшего за зиму снега. К началу следующего зимнего сезона пилотный проект должен заработать в полную силу. Особенно он будет востребован в дни сильного снегопада.

«С 15 октября 2015 года, когда начнется зимний период, снегоплавильный комплекс будет работать в промышленной эксплуатации. Сейчас мы его рассматриваем только в качестве демонстрационной версии, чтобы посмотреть какие моменты необходимо доработать с точки зрения логистической транспортной развязки и с точки зрения технологии обработки», — поделился заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев. Максим Викторович пояснил, что комплекс поможет подрядчикам очистить тюменские улицы, парки и дворы от снега в сжатые сроки.

Снегоплавильный комплекс «Горыныч» произведен в России и полностью автоматизирован, им управляет один оператор и два разнорабочих. Машина работает на дизельном топливе, утилизируя в час 10 кубометров снега, в сутки, а он работает 24 часа, т. е. 2000 кубических метров. Две такие установки способны полностью за зиму растопить снег с территории Восточного и Центрального округов. Все тяжелые осадки, попавшие в бункер, будут оседать в фильтре, а затем их вывезут на полигон ТБО, сообщают в пресс-службе администрации г. Тюмени.

Фото: http://www.unn.com.ua

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