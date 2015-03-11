В кризис будут сокращать страховщиков, администраторов и банковских служащих

Кому практически не грозят сокращения в кризис, так это специалистам сферы добычи сырья, закупок, медиа, науки и образования. Здесь вероятность быть уволенным исследователи оценили как очень низкую. Примерно 44% опрошенных в каждой из сфер заявили, что ждать сокращений им не стоит. Еще меньше шансов лишиться работы у работников медицины и фармацевтики — каждый второй заявил, что не опасается сокращений. Лишь 10% уверены в обратном.