В кризис будут сокращать страховщиков, администраторов и банковских служащих

Исследование проводилось на основе ответов 2 тысяч работающих жителей УрФО, включая и Тюменскую область. За ответ «меня точно не сократят» профессии присваивался 1 положительный балл, за ответ «точно знаю, что меня сократят» профессии присваивался 1 отрицательный балл, а за ответ «не знаю, но боюсь, что да» — 0,5 отрицательных балла. После этого, процент ответивших таким образом умножался на сумму соответствующих баллов, и все профессии сортировались по убыванию получившегося «индекса вероятности сокращения». Чем ниже индекс, тем выше вероятность сокращения.
Выяснилось, что наименее низкий рейтинг — минус 0,22 балла — у сферы страховых услуг. Каждый третий представитель этой профессии заявил, что точно подпадет под сокращение. Лишь 30% опрошенных уверены, что им такой сценарий не грозит.
На втором месте оказалась сфера управления персоналом и администрирование: HR-специалисты, рекрутеры, специалисты по компенсациям и льготам, специалисты по кадрам, а также офис-менеджеры, секретари, делопроизводители, курьеры и прочие офисные работники. Здесь индекс вероятности сокращения составил 0,12 балла со знаком «минус». О своей уверенности по поводу скорого увольнения заявил каждый пятый из опрошенных.
Наконец, на третьем месте оказалась банковская сфера, включая специалистов по инвестициям и лизингу — минус 0,10 балла. Каждый четвертый банковский работник уверен, что будет сокращен в ближайшее время. Вместе с тем по сравнению с двумя первыми группами куда больше тех, кто уверен в обратном.
Далее по возрастающей идут другие области труда. Так, на четвертом месте с довольно высокими рисками увольнений идет сфера обеспечения безопасности как физической, так и информационной (-0,08 балла). Следом автомобильный бизнес, продажи и логистика (-0,03 балла), маркетинг, реклама и PR (0,02 балла) а также бухгалтерская сфера, IT-специалисты и недвижимость (0,05).
Кому практически не грозят сокращения в кризис, так это специалистам сферы добычи сырья, закупок, медиа, науки и образования. Здесь вероятность быть уволенным исследователи оценили как очень низкую. Примерно 44% опрошенных в каждой из сфер заявили, что ждать сокращений им не стоит. Еще меньше шансов лишиться работы у работников медицины и фармацевтики — каждый второй заявил, что не опасается сокращений. Лишь 10% уверены в обратном.
Наконец, кто совсем не переживает за потерю рабочего места, так это юристы, топ-менеджеры и работники различных некоммерческих организаций. Уверенность, что сокращение им не грозит выразили от 53 до 61% опрошенных в каждой группе, лишь около трети респондентов опасаются обратного сценария, ожидающих возможного увольнения также немного — 14%.
Отметим, что в Тюменской области 43 организации заявили о том, что собираются сократить 1291 работника. С января текущего года по 24 февраля численность официально зарегистрированных безработных увеличилась на 28,6% и составляет в настоящее время около 4,6 тысяч человек.