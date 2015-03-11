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Под Тюменью состоятся областные соревнования по сноукайтингу

11 марта 2015, 17:03
Открытый чемпионат Тюменской области по зимнему кайту 2015 пройдет 14–15 марта на льду озера Андреевского. Будут выявлять лучших райдеров нашей области и ближайших регионов.
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Тюмень

Открытый чемпионат Тюменской области по зимнему кайту пройдет 14–15 марта на льду озера Андреевского. Будут выявлять лучших райдеров нашей области и ближайших регионов.

Сезон зимних видов спорта постепенно подходит к своему завершению, поэтому соревнования по сноукайтингу станут его своеобразным закрытием. 14–15 марта на озере Андреевском (в районе дикого пляжа) будут выявлять сильнейших среди лучших райдеров Тюмени и близлежащих регионов. Согласно предварительным заявкам, ожидаются гости из Екатеринбурга, ХМАО, ЯНАО, Челябинской области и республики Удмуртия.

Зимний кайт — это гонки на лыжах или сноуборде под большим парусом — воздушным змеем, площадь которого зависит от скорости ветра. В последнее время этот вид спорта очень динамично развивается, ведь именно в России одни из лучших в мире условий для занятий сноукайтингом. В свою очередь в Тюмени сезон зимнего кайта начинается в ноябре и продолжается до конца марта, сообщает областная федерация парусного спорта.

Соревнования начнутся в субботу утром. В 11:00 состоится открытие, а в 12:00 будут даны первые старты, после завершения второго гоночного дня, в воскресенье, в 15:00, пройдет подведение итогов и торжественное закрытие. По прогнозам синоптиков, в эти выходные нас ожидает порывистый ветер, а значит, гонщикам придется бороться не только с соперниками, но и с капризами погоды.

Федерация парусного спорта приглашает всех желающих посетить соревнования, познакомиться со столь необычным видом спорта и провести время на свежем воздухе.

Дополнительная информация по программе и схеме проезда доступна на сайте parusa72.ru или по телефону +7-912-921-17-20

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