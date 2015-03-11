Под Тюменью состоятся областные соревнования по сноукайтингу

Зимний кайт — это гонки на лыжах или сноуборде под большим парусом — воздушным змеем, площадь которого зависит от скорости ветра. В последнее время этот вид спорта очень динамично развивается, ведь именно в России одни из лучших в мире условий для занятий сноукайтингом. В свою очередь в Тюмени сезон зимнего кайта начинается в ноябре и продолжается до конца марта, сообщает областная федерация парусного спорта.