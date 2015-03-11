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Наталья Казанцева завоевала путевку на чемпионат мира по самбо

11 марта 2015, 09:02
Чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин прошел в Санкт-Петербурге 6–10 марта. На нем прошел двойной отбор в сборную России: чемпионы получили право не только участвовать в чемпионате мира, но и выступить на первых Европейских олимпийских играх. А серебряные призеры будут бороться на майском чемпионате Европы. В первые три дня спортсмены разыграли комплекты наград в личном первенстве, а в заключительный день — в командном.

Тюменскую область на соревнованиях представляла Наталья Казанцева, выступившая в весовой категории до 80 кг.

Несмотря на полученную на чемпионате Европы 2014 года травму, она дошла до финала и одержала досрочную победу над соперницей болевым приемом.

Эта победа дала Наталье возможность взойти на высшую ступень пьедестала чемпионата России и выиграть путевку на чемпионат мира по самбо, который состоится в ноябре в Касабланке (Марокко), сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

#Новости#Наталья Казанцева#Самбо#Женя#Спорт
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