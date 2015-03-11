Наталья Казанцева завоевала путевку на чемпионат мира по самбо

Тюменскую область на соревнованиях представляла Наталья Казанцева, выступившая в весовой категории до 80 кг.
Несмотря на полученную на чемпионате Европы 2014 года травму, она дошла до финала и одержала досрочную победу над соперницей болевым приемом.
Эта победа дала Наталье возможность взойти на высшую ступень пьедестала чемпионата России и выиграть путевку на чемпионат мира по самбо, который состоится в ноябре в Касабланке (Марокко), сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.