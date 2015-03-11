Наталья Казанцева завоевала путевку на чемпионат мира по самбо

Чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин прошел в Санкт-Петербурге 6–10 марта. На нем прошел двойной отбор в сборную России: чемпионы получили право не только участвовать в чемпионате мира, но и выступить на первых Европейских олимпийских играх. А серебряные призеры будут бороться на майском чемпионате Европы. В первые три дня спортсмены разыграли комплекты наград в личном первенстве, а в заключительный день — в командном.