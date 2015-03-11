На родительских собраниях помогут выбрать профессию ребенку

По словам самих родителей, как раз работы в этом направлении и не хватало. Юлия Сорокина, мама девятиклассника и участница родительского собрания в лицее № 34, прошедшего в конце прошлой недели, поделилась мнением: «У нашего поколения укоренилось мнение, что важно получить именно высшее образование. Как в последние десятилетия решали, кем стать? Выбирали престижный вуз и считали, что после его окончания все дороги будут открыты. Но мы же видим, что у многих людей с высшим образованием сейчас возникают трудности с работой, им приходится подстраиваться, переучиваться или работать не по специальности. Кем же тогда работать, куда отправить учиться ребенка после окончания школы? Не преувеличу, если скажу, что сегодня нам раскрыли глаза на положение дел с актуальными профессиями. Подсказали, как лучше донести эту информацию до ребенка».