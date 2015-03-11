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На родительских собраниях помогут выбрать профессию ребенку

11 марта 2015, 11:01
Как известно, дети зачастую берут пример со взрослых. Когда ребенка спрашивают, кем бы он хотел стать, когда вырастет, часто ответ звучит так: «Хочу быть пожарным, как мой дедушка», «Начальником, как папа» или «Врачом, как мама». При этом совсем не обязательно, чтобы ребенок все-таки пошел по профессиональному пути родителей.
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Дети

Важно, чтобы родители помогли своему ребенку выбрать подходящую ему, востребованную специальность, которая будет способствовать его успешности в дальнейшем. Родителям важно быть информированными о текущей и перспективной ситуации на рынке труда, знать, кем их ребенок сможет работать, а уж потом — где эту профессию получить.

На помощь родителям приходят психологи-профконсультанты центра профориентации города Тюмени и Тюменского района. На школьных родительских собраниях специалисты рассказывают родителям о востребованных профессиях, профориентационных проектах центра занятости населения.

Один из них — проект «Перспектива», профориентационный тренинг, направленный на осознанный выбор профессии. Такие тренинги проводятся в школе, где ребятам рассказывают о методах выбора профессии и о важности одного из главных решений в жизни, сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

По словам самих родителей, как раз работы в этом направлении и не хватало. Юлия Сорокина, мама девятиклассника и участница родительского собрания в лицее № 34, прошедшего в конце прошлой недели, поделилась мнением: «У нашего поколения укоренилось мнение, что важно получить именно высшее образование. Как в последние десятилетия решали, кем стать? Выбирали престижный вуз и считали, что после его окончания все дороги будут открыты. Но мы же видим, что у многих людей с высшим образованием сейчас возникают трудности с работой, им приходится подстраиваться, переучиваться или работать не по специальности. Кем же тогда работать, куда отправить учиться ребенка после окончания школы? Не преувеличу, если скажу, что сегодня нам раскрыли глаза на положение дел с актуальными профессиями. Подсказали, как лучше донести эту информацию до ребенка».

Фото: http://tushik.ru

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