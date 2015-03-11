Многофункциональные центры переименовывают в «Мои документы»

Напомним, что центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в городе Тюмени работают с понедельника по субботу с 8–00 до 20–00 часов, в районных центрах со вторника по субботу, также с 8–00 до 20–00 часов. Также для визита в центр можно воспользоваться предварительной записью на официальном сайте учреждения www.mfcto.ru. Там же возможно получить информацию об оказываемых услугах. Все вопросы о деятельности центров в Тюменской области можно задать по телефонам: 8-800-200-05-91, 8-(3452)50-05-91.