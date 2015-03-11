Многофункциональные центры переименовывают в «Мои документы»

Многофункциональные центры в Тюменской области теперь будут работать под новым всероссийским брендом «Мои документы». Об этом рассказал директор ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин.
Первый центр с новым названием открылся в областной столице 28 февраля текущего года по адресу 30 лет Победы, 95. Он стал пятым центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг в городе Тюмени. По югу Тюменской области в городах Тобольск и Ишим, в селах Омутинское и Бердюжье МФЦ уже работают под новым названием.
«От слова «многофункциональный» мы уже отходим. Во-первых, его часто используют в различных коммерческих организациях. А во-вторых, важно, чтобы человек, где бы не находился, в каком бы ни было регионе, понимал и знал, что за государственной услугой можно обращаться в центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», — пояснил Александр Нагибин.
Ребрендинг по всей стране контролирует Минэкономразвития РФ. В Тюменской области в многофункциональных центрах пока меняют только вывески. Залы приема и выдачи документов еще сохранят свой прежний вид с использованием салатового и оранжевого цветов. Но, со временем, все МФЦ будут переоборудованы согласно брендбуку «Мои документы», который касается практически всех моментов деятельности центров: названия, интерьера, печатной продукции и документации.
Напомним, что центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в городе Тюмени работают с понедельника по субботу с 8–00 до 20–00 часов, в районных центрах со вторника по субботу, также с 8–00 до 20–00 часов. Также для визита в центр можно воспользоваться предварительной записью на официальном сайте учреждения www.mfcto.ru. Там же возможно получить информацию об оказываемых услугах. Все вопросы о деятельности центров в Тюменской области можно задать по телефонам: 8-800-200-05-91, 8-(3452)50-05-91.