Изнасилованную девушку и ее подругу не хотели выпускать из квартиры

«5 марта 2015 года в квартире у 23-летнего обвиняемого собралась компания молодых людей и девушек. Там были и две 18-летние потерпевшие. В компании распивали алкогольные напитки. Между ранее судимым за причинение тяжкого вреда здоровья 31-летним мужчиной и одной из девушек произошел конфликт. Он, применив насилие, потащил потерпевшую в комнату и изнасиловал. Когда часть гостей разошлась, второй обвиняемый — хозяин квартиры — удерживал подругу потерпевшей на кухне», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.