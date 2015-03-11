Изнасилованную девушку и ее подругу не хотели выпускать из квартиры

Вечеринка с застольем в одной из тюменских квартир закончилась совсем не так, как хотелось бы двум ее участницам: одну из девушек изнасиловали, другую в это время удерживали на кухне. После этого подруг не хотели выпускать из «нехорошей» квартиры.
В отношении обидчиков девушек — ранее судимых уроженцев города Ноябрьска 1991 и 1983 г. р. — возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), п. «а, ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц).
«5 марта 2015 года в квартире у 23-летнего обвиняемого собралась компания молодых людей и девушек. Там были и две 18-летние потерпевшие. В компании распивали алкогольные напитки. Между ранее судимым за причинение тяжкого вреда здоровья 31-летним мужчиной и одной из девушек произошел конфликт. Он, применив насилие, потащил потерпевшую в комнату и изнасиловал. Когда часть гостей разошлась, второй обвиняемый — хозяин квартиры — удерживал подругу потерпевшей на кухне», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что выйти из квартиры девушки не могли: обидчики заперли двери и отобрали у подруг мобильные телефоны. Девушки дождались, когда молодые люди уснут, и только тогда смогли сообщить о произошедшем.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.