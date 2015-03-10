В Тюменской области стало меньше больных туберкулезом

Борьба с туберкулезом сегодня — важнейшая задача государства и всего общества. В результате принимаемых мер по предупреждению распространения туберкулеза показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза за последние годы постепенно снижаются. На территории юга Тюменской области показатели заболеваемости туберкулезом постоянно проживающего населения в 2014 г. снизились на 8,3% по сравнению с 2012 годом. Смертность от туберкулеза в 2014 году снизилась на 19,1% по сравнению с 2012 г.