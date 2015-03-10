Тюменские нейрохирурги открыли уникальную операционную

Революция в российской нейрохирургии: ФЦН в Тюмени открывает суперсовременную операционную. Презентация операционной нового поколения, аналогов которой в России нет, состоялась 10 марта в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.
По словам главного врача центра Альберта Суфианова, оборудование такого класса является революционным в мировой нейрохирургии. Нейрохирургическая операционная даёт возможность полностью контролировать ход выполнения операции с использованием компьютерного томографа, который визуализирует изображение головного и спинного мозга с очень высокой разрешающей способностью.
«Это революционный шаг в нейрохирургии, за этой технологией — будущее. В нейрохирургической отрасли было всего несколько подобных экстраординарных нововведений — коагуляция (прижигание сосудов), микроскоп, нейронавигация. Следующим шагом в развитии, я считаю, будет применение интраоперационной визуализации с использованием аппаратов диагностического класса — КТ, МРТ», — рассказал главный врач ФЦН Альберт Суфианов.
По его словам, эта операционная будет использоваться в особо тяжелых случаях, таких, с которыми раньше больным отказывали в операциях вообще. Это позволит сохранить им не только жизнь, но и качество жизни. Аналогов подобных операционных нет нигде, даже в нейрохирургических институтах в Санкт-Петербурге или Москве.
«Идею о создании операционной вынашивали долго, Федеральный центр нейрохирургии должен быть лицом нейрохирургической отрасли страны. Тюмень не должна отставать в реализации новых технологий. Благодаря усилиям Правительства РФ, по результатам решения Госсовета, нам позволили эту идею претворить в жизнь», — поделился главврач клиники.
По словам специалиста, помимо прочего, в ходе операций будет использоваться технология автоматической регистрации данных, которые получаются во время операционного процесса. За счет этого, время операции должно значительно сократиться.
Фото: http://newmed.com