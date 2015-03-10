Тюменские нейрохирурги открыли уникальную операционную

По его словам, эта операционная будет использоваться в особо тяжелых случаях, таких, с которыми раньше больным отказывали в операциях вообще. Это позволит сохранить им не только жизнь, но и качество жизни. Аналогов подобных операционных нет нигде, даже в нейрохирургических институтах в Санкт-Петербурге или Москве.