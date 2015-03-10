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Цены на иномарки снова выросли

10 марта 2015, 15:35
В феврале—марте 2015 года многие автокомпании снова подняли цены на свои автомобили в России, несмотря на стабилизацию курса рубля.

В число таких компаний входят Mercedes-Benz, Porsсhe, Lexus, Toyota, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Jeep, Chrysler, Honda, Acura,Infiniti. Так, одно из самых резких повышений цен отмечено у компании Jeep: их кроссоверы и внедорожники подорожали на 35–47%. В компании Mercedes-Benz сообщили, что с 1 марта ценники на весь модельный ряд увеличились на 2–9%, и это третье подорожание с начала года. Компания Jaguar Land Rover Russia повысила цены в марте на 5%.

Недавние заявления некоторых компаний о снижении цен, за исключением Ford и Renault, оказались рекламным ходом: производители уценили машины прошлого модельного года, которые традиционно весной теряют до 20% от стоимости. Кроме того, по данным издания, цены могут продолжить рост в ближайшие месяцы.

#Новости#Автомобили#Цены#Транспорт#Женя#Общество
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