Цены на иномарки снова выросли

В число таких компаний входят Mercedes-Benz, Porsсhe, Lexus, Toyota, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Jeep, Chrysler, Honda, Acura,Infiniti. Так, одно из самых резких повышений цен отмечено у компании Jeep: их кроссоверы и внедорожники подорожали на 35–47%. В компании Mercedes-Benz сообщили, что с 1 марта ценники на весь модельный ряд увеличились на 2–9%, и это третье подорожание с начала года. Компания Jaguar Land Rover Russia повысила цены в марте на 5%.