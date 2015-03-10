Саженцы из Баку уничтожены в «Рощино»

Напомним, что посадочный и семенной материал относятся к видам подкарантинной продукции, ввоз которой на территорию Российской Федерации может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции, согласно статье 22 Федерального закона «О карантине растений».