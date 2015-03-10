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Саженцы из Баку уничтожены в «Рощино»

10 марта 2015, 08:47
Пассажирка аэропорта «Рощино», прибывшая авиарейсом из города Баку, провозила в своем багаже саженцы черешни, груши и айвы без фитосанитарного сертификата.

Напомним, что посадочный и семенной материал относятся к видам подкарантинной продукции, ввоз которой на территорию Российской Федерации может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции, согласно статье 22 Федерального закона «О карантине растений».

За допущенное нарушение пассажирка привлечена к административной ответственности. Задержанная продукция уничтожена, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

#Новости#Россельхознадзор#Аэропорт Рощино#Женя#Общество
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