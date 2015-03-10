Бизнесвумен накажут за махинации с покупкой вертолета

«Подозреваемая, действуя умышленно, предоставила за 4 квартал 2011 года в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость. В нее были включены заведомо ложные сведения о сумме налога, исчисленного к возмещению из бюджета за указанный налоговый период. Однако преступный умысел, направленный на хищение денег из бюджета не был доведен до конца, поскольку налоговым органом в ходе камеральной проверки был установлен факт попытки незаконного возмещения НДС из бюджета», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.