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Бизнесвумен накажут за махинации с покупкой вертолета

10 марта 2015, 17:57
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководительницы ООО «Солар», которая с помощью махинаций планировала получить из бюджета многомиллионный налоговый вычет. Она обвиняется по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
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Тюмень

По версии следствия, женщина, планируя обманным путем получить из бюджета налоговый вычет в сумме более 31 миллиона рублей, заключила фиктивный договор купли-продажи с авиакомпанией «ЮТэйр» на приобретение планера вертолета Ми-8. На самом же деле планер организация не покупала. Затем планер вертолета был передан по договору аренды в авиакомпанию «ЮТэйр» якобы в счет оплаты по указанному договору купли-продажи.

«Подозреваемая, действуя умышленно, предоставила за 4 квартал 2011 года в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость. В нее были включены заведомо ложные сведения о сумме налога, исчисленного к возмещению из бюджета за указанный налоговый период. Однако преступный умысел, направленный на хищение денег из бюджета не был доведен до конца, поскольку налоговым органом в ходе камеральной проверки был установлен факт попытки незаконного возмещения НДС из бюджета», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В рамках производства по уголовному делу следователями в ходе проведения обыска в офисе и в квартирах должностных лиц были изъяты бухгалтерские документы, печать компании, а также компьютерная техника. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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