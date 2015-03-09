Из Москвы на Ямал летает самолет имени Владимира Шарпатова

Напомним, Владимир Шарпатов — советский и российский летчик, герой России, награжден медалью «Золотая Звезда» за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана в 1996 году. В настоящее время проживает в Тюмени, депутат областной думы.