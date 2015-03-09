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Из Москвы на Ямал летает самолет имени Владимира Шарпатова

9 марта 2015, 11:23
В конце февраля свой первый полет по маршруту Москва — Новый Уренгой совершил самолет авиакомпании «Ямал», которому присвоено имя известного тюменца, героя России Владимира Шарпатова.
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Тюмень

В конце февраля свой первый полет по маршруту Москва — Новый Уренгой совершил самолет авиакомпании «Ямал», которому присвоено имя известного тюменца, героя России Владимира Шарпатова.

Решение о присвоении воздушному судну Airbus А-320 с бортовым номером VP-BHX имени Владимира Шарпатова было принято Комиссией по наградам при губернаторе ЯНАО и руководством авиакомпании «Ямал». Свой первый полет самолет «Владимир Шарпатов» совершил 27 февраля по маршруту Москва — Новый Уренгой, сообщает сайт авиакомпании.

Напомним, Владимир Шарпатов — советский и российский летчик, герой России, награжден медалью «Золотая Звезда» за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана в 1996 году. В настоящее время проживает в Тюмени, депутат областной думы.

#Новости#Тюмень#Ямал#Авиация#Таня#Общество
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