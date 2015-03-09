Из Москвы на Ямал летает самолет имени Владимира Шарпатова

В конце февраля свой первый полет по маршруту Москва — Новый Уренгой совершил самолет авиакомпании «Ямал», которому присвоено имя известного тюменца, героя России Владимира Шарпатова.
Решение о присвоении воздушному судну Airbus А-320 с бортовым номером VP-BHX имени Владимира Шарпатова было принято Комиссией по наградам при губернаторе ЯНАО и руководством авиакомпании «Ямал». Свой первый полет самолет «Владимир Шарпатов» совершил 27 февраля по маршруту Москва — Новый Уренгой, сообщает сайт авиакомпании.
Напомним, Владимир Шарпатов — советский и российский летчик, герой России, награжден медалью «Золотая Звезда» за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана в 1996 году. В настоящее время проживает в Тюмени, депутат областной думы.